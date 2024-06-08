3 banka faizsiz krediyi açıkladı! Paraya ihtiyacı olan acele etsin

Haziran ayı boyunca Garanti BBVA müşterilerine 10.000 TL'ye kadar faizsiz kredi sunuyor. Kampanya, mobil uygulama üzerinden yapılan başvurularla 30 Haziran'a kadar devam edecek. Müşteriler, 6 ay vadeli kredi seçeneğiyle ödemelerini rahatlıkla yapabileceklerdir.

Enpara'dan Faizsiz Kredi

Faizsiz krediler sunan bankalardan biri de Enpara. Enpara, güncel kredi skoruna sahip olan ve düzenli gelir elde eden herkese 6 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. Kefilsiz ve şartsız kredi almak için mobil uygulamayı kullanabilirsiniz.

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Özel Faizsiz Kredi Kampanyası Burgan Bank'tan

Yeni müşteriler için Burgan Bank faizsiz kredi kampanyası sunuyor. Bu kampanya, müşterilerin faiz sorunu olmadan ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanır. Başvurular ON Mobil uygulaması üzerinden yapılabilir. Banka, faizsiz ve masrafsız 10.000 TL ihtiyaç kredisini müşterilerinin hesaplarına otomatik olarak gönderir.

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Faizsiz kredi kampanyaları için her bankanın farklı ödeme yöntemleri vardır. 10.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi genellikle altı aylık ödeme planlarına sahiptir. Müşteriler, kredi sigortası ücretleri ve aylık taksit tutarları belirlenirken bu avantajlı kampanyalardan yararlanarak maddi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilirler.