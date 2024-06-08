3 banka faizsiz krediyi açıkladı! Paraya ihtiyacı olan acele etsin

Maddi zorluklarla mücadele eden bireyler için mali destek çok önemlidir. Bu nedenle, Haziran ayında bazı bankalar faizsiz krediler sunarak müşterilerinin borçlarını hafifletmeyi planlıyor.

YAYINLAMA
Google News
3 banka faizsiz krediyi açıkladı! Paraya ihtiyacı olan acele etsin

Haziran ayı boyunca Garanti BBVA müşterilerine 10.000 TL'ye kadar faizsiz kredi sunuyor. Kampanya, mobil uygulama üzerinden yapılan başvurularla 30 Haziran'a kadar devam edecek. Müşteriler, 6 ay vadeli kredi seçeneğiyle ödemelerini rahatlıkla yapabileceklerdir.

Enpara'dan Faizsiz Kredi

Faizsiz krediler sunan bankalardan biri de Enpara. Enpara, güncel kredi skoruna sahip olan ve düzenli gelir elde eden herkese 6 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. Kefilsiz ve şartsız kredi almak için mobil uygulamayı kullanabilirsiniz.

Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi? Bayram’da köprüler bedava mı?Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi? Bayram’da köprüler bedava mı?

BİM 14 haziran aktüel ürünler! BİM Klima, bisiklet, telefon, buzdolabı satacakBİM 14 haziran aktüel ürünler! BİM Klima, bisiklet, telefon, buzdolabı satacak

İnternetten alışveriş yapanlar üzülecek! Kargo fiyatlarına zam kapıdaİnternetten alışveriş yapanlar üzülecek! Kargo fiyatlarına zam kapıda

Özel Faizsiz Kredi Kampanyası Burgan Bank'tan

Yeni müşteriler için Burgan Bank faizsiz kredi kampanyası sunuyor. Bu kampanya, müşterilerin faiz sorunu olmadan ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanır. Başvurular ON Mobil uygulaması üzerinden yapılabilir. Banka, faizsiz ve masrafsız 10.000 TL ihtiyaç kredisini müşterilerinin hesaplarına otomatik olarak gönderir.

Faizsiz kredi kampanyaları için her bankanın farklı ödeme yöntemleri vardır. 10.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi genellikle altı aylık ödeme planlarına sahiptir. Müşteriler, kredi sigortası ücretleri ve aylık taksit tutarları belirlenirken bu avantajlı kampanyalardan yararlanarak maddi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilirler.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Piyasa bu soruya cevap arıyor: Fed, faiz indirimi yapacak mı?
Piyasa bu soruya cevap arıyor: Fed, faiz indirimi yapacak mı?
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
5 liralık madeni paralar geliyor! Ne zaman kullanıma girecek?
5 liralık madeni paralar geliyor! Ne zaman kullanıma girecek?
İnternetten alışveriş yapanlar üzülecek! Kargo fiyatlarına zam kapıda
İnternetten alışveriş yapanlar üzülecek! Kargo fiyatlarına zam kapıda
Son Haberler
3 banka faizsiz krediyi açıkladı! Paraya ihtiyacı olan acele etsin
3 banka faizsiz krediyi açıkladı! Paraya ihtiyacı olan acele etsin
Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi? Bayram’da köprüler bedava mı?
Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi? Bayram’da köprüler bedava mı?
ABDli vekilden ilginç karar: Fed’in kapatılması için yasa tasarısı sundu
ABDli vekilden ilginç karar: Fed’in kapatılması için yasa tasarısı sundu
Fenerbahçe’de seçim heyecanı: Ali Koç konuştu, Aziz Yıldırım dinledi…
Fenerbahçe’de seçim heyecanı: Ali Koç konuştu, Aziz Yıldırım dinledi…
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Emekliye geri ödemesiz destek! Promosyon ödemesinde tarihi rakamlar
Emekliye geri ödemesiz destek! Promosyon ödemesinde tarihi rakamlar
Çok Okunanlar
Üniversite sınavına girecekler dikkat! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar? 8 Haziran Cumartesi tüm yurt da hava durumu
Üniversite sınavına girecekler dikkat! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar? 8 Haziran Cumartesi tüm yurt da hava durumu
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Emekli olacaklar dikkat! Dilekçenizi bu tarihe göre verin
Emekli olacaklar dikkat! Dilekçenizi bu tarihe göre verin
“Önceliğimiz düşük maliyetli çevreci enerji” bu sözler Bakan Bayraktar’a ait
“Önceliğimiz düşük maliyetli çevreci enerji” bu sözler Bakan Bayraktar’a ait
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı