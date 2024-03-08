Havaalanı pistinde korku dolu anlar! Havalanan uçağın lastikleri yerinden fırladı!

ABD'de United Airlines'a ait bir yolcu uçağı kalkış sırasında lastikleri yerinden fırlayıp park halindeki otombillerin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken park halindeki araçlarda hasar oluştu. O, anların görüntüleri kameralara saniye saniye böyle yansıdı...

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Havaalanı pistinde korku dolu anlar! Havalanan uçağın lastikleri yerinden fırladı!

ABD'de United Airlines'a ait bir yolcu uçağının tekerleği kalkış sırasında park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, 2 araçta ise hasar meydana geldi.

HAVALANAN UÇAĞIN LASTİKLERİ YERİNDEN FIRLADI

ABD'de dün yerel saatle 13.20'de San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Japonya'ya gitmek üzere havalanan United Airlines'a ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının tekerleği düştü. Cali Planes youtube kanalında yayınlanan görüntülerde iniş takımlarının sol kısmında yer alan tekerleğin kalkıştan kısa bir süre sonra koptuğu görüldü. Kopan tekerleğin, havaalanı otoparkına düşmesi sonucu en az 2 araçta hasar meydana geldi.

Havaalanı pistinde korku dolu anlar! Havalanan uçağın lastikleri yerinden fırladı!
Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, 235 yolcu ve 14 mürettebatın bulunduğu uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Açıklamada, yolcular için yeni bir uçuş düzenlendiği ifade edildi.

Havaalanı pistinde korku dolu anlar! Havalanan uçağın lastikleri yerinden fırladı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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