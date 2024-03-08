Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Partiden kov'' talimatı mı verdi

Hürriyet yazarı gazeteci Abdülkadir Selvi'nin bugün ki köşesinde kaleme aldığı köşe yazısında bomba bir iddiayı ortaya atarak Afyonkarahisar Belediye Başkan aday Burcu Köksal'ın Belediye Başkanı seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç herkese açık olacaktır açıklamasından sonra, Ekrem İmamoğlu'nun Burcu Köksal'ı kast ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak ''Bu kadını Partiden kov'' talimatı mı verdiğini iddia etti.

İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E TELEFON: "BU KADINI PARTİDEN KOV" İDDİASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında, CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın açıklamaları nedeniyle gerilim yaşandığı iddia ediliyor. Abdulkadir Selvi'nin köşesinde paylaştığı bilgilere göre, İmamoğlu'nun, Köksal'ın sözlerine tepki göstermek amacıyla Özel'i arayarak "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" dediği öne sürüldü. Krizin detayları ve CHP içindeki gelişmeler merakla bekleniyor.

İmamoğlu'nun CHP Afyonkarahisar Adayı Köksal İçin Özel'e Tepkisi

CHP'de, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" şeklindeki açıklamaları, parti içinde gerilime neden oldu.

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İlk tepkiyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verirken, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya mitinginde belediye kapılarının herkese açık olacağına dair tüm adaylara taahhütname imzalatacaklarını açıkladı.

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Ancak, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin iddialarına göre, İmamoğlu'nun bu süreçte Özel'e telefon açarak, "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" dediği öne sürüldü. Selvi, yazısında, "Görüyor musunuz bir büyükşehir belediye başkanı, CHP Genel Başkanı’na talimat veriyor. O Genel Başkan da 'Ben senin genel başkanınım. Sen kim oluyorsun da bana talimat veriyorsun?' demiyor, diyemiyor. Çünkü kendisini CHP Genel Başkanlığı’na seçtiren Ekrem İmamoğlu" ifadelerine yer verdi. Konuyla ilgili olarak CHP içindeki gelişmeler ve krizin boyutları merakla izleniyor.

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