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Hatay'da 'pes' dedirten olay! "üşümesin" diye alındığı fırında, telefon çaldı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir fırından simit alan kadın, üşüdüğünü belirterek ürünü iş yerinde tüketmek istemişti. Simidini yedikten sonra masada bulunan ve kılıfında 300 avro olan telefonu alarak iş yerinden ayrıldığı, o anlara ait görüntüler ortaya çıktı...

Hatay'da 'pes' dedirten olay! "üşümesin" diye alındığı fırında, telefon çaldı!
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde "üşümesin" diye alındığı fırında, kılıfında 300 avro bulunduğu belirtilen cep telefonunu çalan kadın yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir fırından simit alan ve üşüdüğü için içeri alınan kadının, kılıfında 300 avro bulunduğu belirtilen cep telefonunu çalmasıyla ilgili araştırmalarını sürdürdü.

Hatay'da 'pes' dedirten olay! "üşümesin" diye alındığı fırında, telefon çaldı!

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, D.K. olduğunu belirlediği şüphelinin adresini tespit etti.

Hatay'da 'pes' dedirten olay! "üşümesin" diye alındığı fırında, telefon çaldı!

Ekipler kadını gözaltına aldı, çaldığı cep telefonunu da sahibine verdi.Şüpheli D.K, telefonun kılıfındaki parayı ise harcadığını öne sürdü.

Hatay'da 'pes' dedirten olay! "üşümesin" diye alındığı fırında, telefon çaldı!

Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir fırından dün simit alan kadın, üşüdüğünü belirterek ürünü iş yerinde tüketmek istemişti. Simidini yedikten sonra masada bulunan ve kılıfında 300 avro olan telefonu alarak iş yerinden ayrılması güvenlik kamerasınca da kaydedilen kadının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Kaynak:AA

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