Dolar yatırımı yapan 2 kez düşünsün! İslam Memiş dolar alacakları uyardı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşler ve döviz piyasasındaki hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, yatırımcıların döviz ve altın tercihlerini yaparken dikkat etmesi gereken noktalara vurgu yaptı.

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İslam Memiş, euro/dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerin süreceğini belirterek, yatırımcılar için euronun daha cazip olduğunu söyledi. Memiş, "Aralık ayı itibarıyla euro/dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. 'Dolar mı euro mu?' sorusunun cevabı bende euro. Döviz yatırımcılarının euronun şu an daha uygun olduğunu bilmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı.

"Düşüşler Kalıcı Olmaz, Altın Alımı İçin Uygun Zaman"

Altın fiyatlarındaki gerilemeyi değerlendiren Memiş, ons altında yaşanan düşüşlerin kısa vadeli bir fırsat olduğunu söyledi. "Geçtiğimiz gün gelen anlaşma haberiyle birlikte 2.613 dolar seviyesi kaçınılmaz oldu. Kısa vadede 2.580-2.680 dolar aralığını teknik olarak takip ediyorum. 2.600 doların altındaki fiyatları ucuz görmeye devam ediyorum," dedi.

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Dolar endeksinin 107 seviyesinde olduğunu belirten Memiş, dolarla altın alımının şu an mantıklı olduğunu ifade etti. "Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Dolarla altın almak benim nazarımda oldukça uygun," şeklinde konuştu.

Yatırımcılara Uyarılar

Memiş’in açıklamaları, döviz ve altın piyasasında stratejik hareket etmek isteyen yatırımcılar için önemli ipuçları sunuyor. Özellikle eurodaki potansiyel değerlendirilmeli, ons altındaki fiyat düşüşleri fırsat olarak görülebilir.