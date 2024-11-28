Pasaport, telefon kayıt ücreti, ehliyet harcı, IMEI harcı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) göre belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu. Bu oran kapsamında birçok vergi ve harç kaleminde artış yaşandı. Konuya ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Artış Yapılan Vergi ve Harç Kalemleri

1. IMEI Kayıt Ücreti

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydı için ödenecek harç, 31.692 TL’den 45.614 TL’ye yükseltildi.

2. Pasaport Harç Ücretleri

Pasaport harçlarında da önemli bir artış gerçekleşti:

6 aya kadar : 2.359 TL (Eski: 1.639 TL)

: 2.359 TL (Eski: 1.639 TL) 1 yıl : 3.448 TL (Eski: 2.396 TL)

: 3.448 TL (Eski: 2.396 TL) 2 yıl : 5.631 TL (Eski: 3.912 TL)

: 5.631 TL (Eski: 3.912 TL) 3 yıl : 8.000 TL (Eski: 5.558 TL)

: 8.000 TL (Eski: 5.558 TL) 3 yıldan fazla: 11.274 TL (Eski: 7.833 TL)

3. Ehliyet Harçları

B sınıfı ehliyet : 3.945 TL’den 5.678 TL’ye yükseldi.

: 3.945 TL’den 5.678 TL’ye yükseldi. A sınıfı ehliyet : 1.308 TL’den 1.883 TL’ye çıktı.

: 1.308 TL’den 1.883 TL’ye çıktı. Vakıf Hizmet Bedeli : 230 TL’den 331 TL’ye yükseldi.

: 230 TL’den 331 TL’ye yükseldi. Değerli Kağıt Bedeli: 990 TL’den 1.425 TL’ye çıktı.

4. Araç Muayene Ücreti

Araç muayene ücreti 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükseltildi.

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5. Yurt Dışı Çıkış Harcı

Yurt dışı çıkış harcı 500 TL’den 719,7 TL’ye yükseldi.

Diğer Vergi Kalemleri de Artacak

Gelir vergisi dilimleri, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi birçok vergi kalemi de yüzde 43,93 oranında artacak.

Vergi artışlarının özellikle IMEI kayıt ücreti gibi yüksek artışlarla dikkat çekmesi, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.