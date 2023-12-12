Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'

Ankara'da oynanan Trendyol Süper Li'de Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü başkanı Faruk Kocan'ın sahaya inerek sahanın ortasında maçın hakemi Halil Umut Meler'e çirkin saldırı sonrası Ankara gücü Kulüb resmi sayfasından yaşanan olaylarla ilgili açıklama geldi

"TÜM SPOR CAMİSANIDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Külüpten yapılan resmi açıklamada "MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz" dendi

Eryaman Stadyumu’nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz.

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