Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler açıklaması!: 'Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da oynanan Trendyol Süper Li'de Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü başkanı Faruk Kocan'ın sahaya inerek sahanın ortasında maçın hakemi Halil Umut Meler'e çirkin saldırı sonrası açıklama yaparak
BAŞKAN ERDOĞAN: "TÜRK FUTBOLUNUN İÇİNDE ŞİDDETE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"
"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz"
KAYNAK: Bölge Gündem Haber