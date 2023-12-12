Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler açıklaması!: 'Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da oynanan Trendyol Süper Li'de Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü başkanı Faruk Kocan'ın sahaya inerek sahanın ortasında maçın hakemi Halil Umut Meler'e çirkin saldırı sonrası açıklama yaparak Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi

YAYINLAMA
Google News
Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler açıklaması!: 'Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da oynanan Trendyol Süper Li'de Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü başkanı Faruk Kocan'ın sahaya inerek sahanın ortasında maçın hakemi Halil Umut Meler'e çirkin saldırı sonrası açıklama yaparak

erdogan45.jpg

BAŞKAN ERDOĞAN: "TÜRK FUTBOLUNUN İÇİNDE ŞİDDETE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz"

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Halil Umut Meler saldırı olayıyla dünyaya rezil olduk, İşte dünyadaki gazete manşetleri
Halil Umut Meler saldırı olayıyla dünyaya rezil olduk, İşte dünyadaki gazete manşetleri
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanan Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! 'Sizi bitireceğim'
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanan Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! 'Sizi bitireceğim'
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Seçil Erzan’ın kuzeni: ‘’Paramla rezil oldum’’
Seçil Erzan’ın kuzeni: ‘’Paramla rezil oldum’’
Son Haberler
İstanbul Valisi Davut Gül, çocukların hayalini bir bir gerçekleştirdi!
İstanbul Valisi Davut Gül, çocukların hayalini bir bir gerçekleştirdi!
Küçükçekmece’de feci olay! Eşyalarını kullanmaması için uyardığı kardeşini bıçakladı!
Küçükçekmece’de feci olay! Eşyalarını kullanmaması için uyardığı kardeşini bıçakladı!
Trafikte makas attı, 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu! O maganda her yerde aranıyor!
Trafikte makas attı, 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu! O maganda her yerde aranıyor!
Trabzonspor’un eski futbolcusu ve yöneticisi Coşkun Şahinkaya'nın cenazesi defnedildi
Trabzonspor’un eski futbolcusu ve yöneticisi Coşkun Şahinkaya'nın cenazesi defnedildi
Bursa'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından göğe yükselen ışık korku yarattı!
Bursa'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından göğe yükselen ışık korku yarattı!
Bakan Güler resti çekti! S-400'lerin neye yarayacağını görecekler
Bakan Güler resti çekti! S-400'lerin neye yarayacağını görecekler
Çok Okunanlar
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler açıklaması!: 'Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz'
Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler açıklaması!: 'Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz'
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Seçil Erzan’ın kuzeni: ‘’Paramla rezil oldum’’
Seçil Erzan’ın kuzeni: ‘’Paramla rezil oldum’’
Netanyahu'nun oğlundan küstah provokasyon! PKK fedayiliği yaptı!
Netanyahu'nun oğlundan küstah provokasyon! PKK fedayiliği yaptı!
İsrail ordusundan yazılı açıklama! 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısı belli oldu!
İsrail ordusundan yazılı açıklama! 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısı belli oldu!
Yorumlananlar
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?