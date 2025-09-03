Gürsel Tekin Özgür Özel'e meydan okudu: Beni ihraç edemezsiniz, bir iki gün içinde il binasında olacağım

Mahkeme tarafından il kongresinin iptal edilmesi il başkanı ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması CHP'de parti içi tartışmaları en üst seviyeye çıkardı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ve görevi kabul edeceğini duyuran Gürsel Tekin, partiden ihraç edildi..

Haberi CHP Genel Başkanı Özgür Özel duyurdu.

"DİSİPLİN KURULU'NA VERDİK"

Özel "Tedbirli şekilde Yüksel Disiplin Kurulu'na verdik. Bu bir başka isim olsa da olurdu, diğer dördü de görevi kabul ederse edilecek." dedi.

GÜRSEL TEKİN: BENİ İHRAÇ EDEMEZSİNİZ

İhraç kararına Gürsel Tekin'den ise sert tepki geldi. tv100'e konuşan Tekin, kararı kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

'Kararı kabul etmiyorum, savunmamı bile almadınız. Beni ihraç edemezsiniz. Bir iki gün içinde il binasına gideceğim.'

İSTİFA ETMEMİŞ 1 GÜN ÖNCE AİDAT DE YATIRMIŞ

Gürsel Tekin'in herkes CHP'den istifa ettiğini sanıyordu. Ancak ortaya çıktı ki 'istifa ettim' açıklamasına rağmen partiye dilekçesini vermemiş. İddiaya göre de atama kararından 1 gün önce parti aidatını yatırmış.

ATANAN DİĞER İSİMLER GÖREVİ KABUL EDECEK Mİ?

Barış Yarkadaş göreve atan Zeki Şen ve Müjdat Gürbüz ile konuştuğunu ve hepsinin görevi kabul edeceğini söyledi. CHP il başkanlığına atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap eski CHP ilçe başkanları. Bu isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlıkları ile biliniyor. Gürsel Tekin ile birlikte Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap toplanıp öncelikle başkan seçecekler. Barış Yarkadaş "Bu isim Gürsel Tekin olur' dedi.

NE OLDU?

8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul kongresine dair davada, mahkeme dikkat çeken bir karara imza atmış ve Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Mahkeme, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurdu. İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap atandı.

GÜRSEL TEKİN GÖREVİ KABUL ETTİ

Gürsel Tekin görevi kabul ettiğini şu açıklamayla duyurdu:

-Ben CHP'yi sahipsiz bırakacak bir anlayışta değilim. Partimin adliye koridorlarından bir an önce çıkartılarak eski demokratik işleyişine kavuşturulması için her görevi yapmaya hazırım.

Elimi taşın altına koyacağım

-Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım.

-Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz.

-Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek.”

GERİSİ TEFERRUATTIR

Gürsel Tekin sosyal medya hesabı X'ten de şu açıklamayı yaptı:

-Savaş meydanlarındaki kurulmuş CHP'nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir.