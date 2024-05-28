Güneş ışınları, vücudun D vitamini karşılıyor: İşte olumlu etkileri…

Sıcak hava dalgaları sağlık için hiç iyi değildir ve sıcak çarpması, sıcak yorgunluğu ve diğer hastalıklar gibi sağlık hasarlarını riske atar. Ancak, sağlık üzerinde herhangi bir olumlu etkisi var mı?

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Güneş ışınları, vücudun D vitamini karşılıyor: İşte olumlu etkileri…

Uzmanlar, anormal ısının vücudunuz için iyi olmadığını ortaya koyuyor. Ancak vücudunuz belirli bir sıcaklık aralığına pozitif tepki verebilir. Ayrıca, kendinizi kasıtlı olarak sıcak hava dalgasına maruz bırakmanızın hiç de tavsiye edilmediğini unutmayın.

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Isıya maruz kalma, yalnızca uzmanların rehberliğinde kontrollü bir şekilde yürütüldüğünde sağlık için iyi olabilir.

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BAĞIŞIKLIK İNŞA ET

Vücudunuz çok kontrollü bir şekilde belirli sıcaklık aralıklarına maruz kalırsa, bağışıklık sisteminize fayda sağlayabilir. Bunun nedeni, ısıya maruz kaldığımızda vücudumuzun Isı Şok Proteinleri (HSP) ve Soğuk Şok Proteinleri (CSP) adı verilen şok proteinleri üretmesidir. Bunlar vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

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HÜCRE HASARINI AZALTIN

Yüksek ısıya maruz kalma nedeniyle oluşan şok proteinleri, vücuttaki hasarlı hücrelerin zamanında ölmesini sağlamaya da yardımcı olur. Hasarlı hücreler zamanında diyet yapmazlarsa kansere yol açabilir. Böylece proteinler Isı Şoku Proteinleri (HSP) ve Soğuk Şok Proteinleri (CSP) kanser hücresi büyümesini önlemeye yardımcı olabilir.

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GÜNEŞ D VİTAMİNİ HASTALIKLARI ÖNLER

Vücudumuzu kontrollü ısıya maruz bırakmak da vücuttaki iltihabı önlemeye yardımcı olabilir. Bu, sedef hastalığı, egzama ve diğer enflamatuar hastalıklar gibi hastalıkların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Aynı zamanda Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir ve hatta oluşmalarını önleyebilirler.

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