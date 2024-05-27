Stres tepkilerini daha çok tetikliyor: Bu 6 besini vücuttan eksik etmeyin!

Bazı temel besin eksiklikleri arasında magnezyum, B vitaminleri, çinko, omega-3 yağ asitleri, C vitamini, D vitamini, protein (amino asitler), A vitamini, demir ve sodyum bulunur. Bu eksikler istenmeyen sebeplere neden olabilir.

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Stres tepkilerini daha çok tetikliyor: Bu 6 besini vücuttan eksik etmeyin!

Yabancı bir beslenme uzmanı Wright, stres yükünü azaltmak için bazı tavsiyelerde bulundu. Bunların başında besin eksikliklerini öne çıkardı. Buna göre;

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“Besin yoğun bir diyetle temel besinleri geri kazanmak, bağırsak sağlığını iyileştirmek ve tükenmeye katkıda bulunan faktörleri ele almak ve adımlar atmak son derece önemlidir.”

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Beslenme uzmanı Marina Wright'a göre, stres tepkisini tetikleyen sadece duygusal stres değil, aynı zamanda 'besin eksiklikleri' de dahil olmak üzere vücudun dengeyi koruma yeteneğini ezen her şey sizi sürekli, stresli bir uyarı modunda tutabilir.

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TEMEL BESİN EKSİKLİKLERİ

Beslenme uzmanı, insanlarda magnezyum, B vitaminleri, çinko, omega-3 yağ asitleri, C vitamini, D vitamini, protein (amino asitler), A vitamini, demir ve sodyum gibi bazı önemli besin eksiklikleri olduğunu söyledi.

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  • Magnezyum; Kas krampları, anksiyete, titreme, yorgunluk, uykusuzluk, düzensiz kalp atışı magnezyum eksikliğinin bazı yaygın stresli belirtileridir.
  • B Vitaminleri; Stres tepkileri arasında sinirlilik, yorgunluk, zayıf hafıza, ruh hali sorunları ve zayıflamış bir bağışıklık sistemi bulunur.

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  • Çinko; Saç dökülmesi, cilt sorunları, zayıf bağışıklık fonksiyonu, ruh hali bozuklukları ve iştahsızlık bazı klasik stres belirtileridir.
  • Omega-3 Yağ Asitleri; Kuru cilt ve kırılgan saçlar, kırılgan tırnaklar, eklem ağrısı, ruh hali değişimleri, konsantrasyon sorunlarına yol açar.
  • C Vitamini; Yaraların yavaş iyileşmesi, sık sık hastalanma, kuru cilt, kolay morarma ve eklem ağrısı bu eksikliğin stres belirtileridir.

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  • D Vitamini; Kemiklerde ağrı, yorgunluk, kas güçsüzlüğü, ruh hali değişimleri, sık görülen hastalık bu eksikliğin bazı klasik stres tetikleyicileridir.

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