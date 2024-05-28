Uykusunu alamayanlar bunu yapsın! 8 saat uyuyup uykusuz kalıyorsanız nedeni bu

Uykuda vücudumuz kendini yeniler. Uyku, insanların fiziksel, zihinsel, psikolojik ve ruhsal sağlığı için çok önemlidir. Bununla birlikte, uykuda solunum durması veya uyku apnesi artık çok yaygın bir sorun haline geldi. Uyku apnesi alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Yüksel Peker'e göre horlama, huzursuz uyku, tanıklı solunum durması, gece terlemesi, reflü ve sık idrara kalkma, uyku apnesinin gece görülen belirtileridir. Sabah yorgun ve baş ağrısıyla uyanma, ağız kuruluğu, gündüz aşırı uykululuk hali, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu ve depresif duygudurum gündüz semptomları arasında yer aldı.

Sadece 3 adımda hayatınızı düzene sokun!

Gelir arttırma yöntemleri! Bunları yaparak pasif gelir sahibi olun

Şampiyon Galatasaray kasasını doldurdu! Galatasaray şampiyonluk geliri ne kadar

Prof. Dr. Peker, "Genelde aşırı kilo problemi olan kişilerde görülmekle birlikte, normal kiloda olup da ileri derecede uyku apnesi tanısı konulan vaka sayısı da oldukça fazladır" dedi ve "genetik faktörler, üst solunum yollarında anatomik darlıklar, çene yapısı, sigara, alkol ve bazı ilaçlar da uyku apnesinin ortaya çıkmasına neden olan faktörler arasındadır."

Haberin Devamı

Solunumun sık sık durması nedeniyle uykuda derin ve kaliteli uykuya yeterli derecede girememe, kandaki oksijen ve karbondioksit seviyelerinin sık sık düşmesi ve stres hormonlarının aktive edilmesi gibi kısa ve uzun vadede istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar.

Bunun dışında, uyku apnesinin yüksek tansiyon başta olmak üzere kalp damar hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, inme ve uykuda ani ölüm gibi komplikasyonlara yol açabileceği çalışmalarda gösterilmiştir. Uyku apnesi, hormon dengesini bozduğundan diyabet, cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık gibi sorunlara da neden olabilir. Uyku apnesi, diyabet, kalp hastalığı veya akciğer hastalığı gibi önceden var olan hastalıkların ilaçlarla kontrol altına alınamaması riskini artırır.”