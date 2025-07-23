Gözler Merkez Bankası kararında: Faiz indirimi gelecek mi?

Gözler Merkez Bankası kararında: Aktif Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Ahmet Deniz Yağbasan, bu haftanın yurt içi piyasalar açısından oldukça kritik olduğuna dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu...

Aktif Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Ahmet Deniz Yağbasan, TCMB’nin 250 baz puanlık faiz indirimi ihtimalinin güçlü olduğunu, kredi notu kararlarının da piyasada oynaklığı artıracağını, altının ise dinlenme dönemine geçtiğini belirtti.

Aktif Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Ahmet Deniz Yağbasan, bu haftanın yurt içi piyasalar açısından oldukça kritik olduğuna dikkat çekerek, “Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararı ve Cuma günü Fitch ile Moody’s’in açıklayacağı kredi notu değerlendirmeleri volatiliteyi artırabilir” dedi.

PİYASALAR 250 BAZ PUAN İNDİRİME ODAKLANDI

Yağbasan, piyasa beklentilerinin ağırlıklı olarak 250 baz puanlık bir faiz indirimi yönünde olduğunu belirtti. “300-350 baz puanlık indirim bekleyenler de var ancak TCMB’nin mevcut politikalarıyla uyumlu olan 250 baz puanlık indirim en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor. Böyle bir karar sürpriz olmayacaktır” dedi.

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Yağbasan, beklenenden düşük indirimin Borsa İstanbul üzerinde sınırlı negatif etki yaratabileceğini, ancak ardından açıklanacak kredi notu değerlendirmeleriyle dengelenebileceğini ifade etti.

FİTCH VE MOODY'S KARARLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Cuma günü açıklanacak Fitch ve Moody’s raporlarının piyasalar açısından önemine işaret eden Yağbasan, “Moody’s’ten not artışı ya da görünümde iyileşme ihtimali masada. Fitch tarafında ise not artışı beklentisi daha sınırlı. Piyasalar beklentiyi satın aldı; gerçekleşmelerde sapma olursa volatilite artabilir” dedi.

Borsa İstanbul’un 10.600 puanın üzerinde güçlü bir seyir izlediğini, dolar bazlı grafikte 200 günlük ortalamanın geçildiğini vurgulayan Yağbasan, bankacılık sektörünün faiz kararından doğrudan etkileneceğini söyledi. Finansal sonuçların açıklanmaya devam ettiği bu dönemde havacılık ve iletişim sektörlerinde göreceli olarak daha olumlu finansal sonuçlar beklendiğini kaydetti.

GRAM ALTINDA REKOR

Gram altının güne yükselişle başladığını belirten Yağbasan, 2023–2024 döneminin en çok kazandıran yatırım aracının altın olduğunu hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“2025’e de güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak FED’in faiz indirimi sürecinin ardından ons altında yükseliş ivmesi sınırlı kalabilir. Merkez bankalarının geçtiğimiz iki yıldaki yoğun alımlarını likiditeye dönüştürme ihtimali, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Kısa vadede 3.500 dolar seviyesi görülebilir ama orta-uzun vadede altına bakışım daha temkinli.”

Kaynak: Haber7

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