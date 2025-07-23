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Son dakika! Sakarya'da orman yangını: D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı!

Sakarya Geyve'de çıkan orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatılırken riskli evler tahliye ediliyor!

Son dakika! Sakarya'da orman yangını: D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı!
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Son dakika... Sakarya Geyve'de çıkan orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatılırken riskli evler tahliye ediliyor!

Sakarya'daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı.

Son dakika! Sakarya'da orman yangını: D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı!

Sakarya Geyve'de meydana gelen orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı. Nuruosmaniye Mahallesi'nde risk altındaki bazı evler tahliye edildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde farklı mevkide yeni bir orman yangını daha çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Yangın, saat 13.00 sıralarında Karaçam ile Nuruosmaniye Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Son dakika! Sakarya'da orman yangını: D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı!

Alevlere havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Ayrıca, D-650 kara yolunun Bilecik istikameti trafiğe kapatılırken, Nuruosmaniye Mahallesi'nde risk altındaki bazı evler tahliye edildi. Güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

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