  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Tartışırken annesini bıçakla ağır yaraladı! Sonra feryat etti, "Anne seni çok seviyorum, İstemeyerek oldu"

Tartışırken annesini bıçakla ağır yaraladı! Sonra feryat etti, "Anne seni çok seviyorum, İstemeyerek oldu"

Samsun'da 20 yaşından bir genç kız, erkek arkadaşından ayrılmasını isteyen annesi ile tartışırken eline aldığı bıçakla onu ağır yaraladı...

Tartışırken annesini bıçakla ağır yaraladı! Sonra feryat etti, "Anne seni çok seviyorum, İstemeyerek oldu"
Yayınlanma:

Tartışırken annesini bıçakla ağır yaraladı! Sonra feryat etti, "Anne seni çok seviyorum, İstemeyerek oldu"

Samsun'da 20 yaşından bir genç kız, erkek arkadaşından ayrılmasını isteyen annesi ile tartışırken eline aldığı bıçakla onu ağır yaraladı...

Samsun'da 20 yaşından K.M. isimli genç kız, erkek arkadaşından ayrılmasını isteyen annesi G.M. (61) bıçaklayarak ağır yaraladı.

Tartışırken annesini bıçakla ağır yaraladı! Sonra feryat etti, "Anne seni çok seviyorum, İstemeyerek oldu"

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, G.M. adlı anne, kızı K.M.'ye erkek arkadaşının kendisini kullandığını ve ayrılması gerektiğini söyledi.

Anne-kız arasında tartışma çıktı.

"İSTEMEYEREK OLDU"

Tartışma sırasında annesini çeşitli yerlerinden bıçaklayan K.M., "Anne seni çok seviyorum. İstemeyerek oldu." diyerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans istedi.

Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne G.M. hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Sigara içenlere kötü haber: Cezalar kapıda, yeni dönem başlıyor!Sigara içenlere kötü haber: Cezalar kapıda, yeni dönem başlıyor!

"Pendik Belediyesi termosları usulsüz dağıttı, TÜGVA'ya ayrıcalık yaptı'' O, iddialara Başkan Ahmet Cin'den jet yanıt!"Pendik Belediyesi termosları usulsüz dağıttı, TÜGVA'ya ayrıcalık yaptı'' O, iddialara Başkan Ahmet Cin'den jet yanıt!

Planları altüst eden açıklama: Ertuğrul Özkök’ün yalanı ortaya çıktı!Planları altüst eden açıklama: Ertuğrul Özkök’ün yalanı ortaya çıktı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Trafikte keserli saldırı: Yol verme kavgası kameraya böyle yansıdı!
Trafikte keserli saldırı: Yol verme kavgası kameraya böyle yansıdı!
İstanbul Beyoğlu’nda hareketli saatler: Freni patlayan otobüs önündeki 9 aracı biçti geçti!
İstanbul Beyoğlu’nda hareketli saatler: Freni patlayan otobüs önündeki 9 aracı biçti geçti!
Düğün takılarını alıp kaybolmuştu: Kaçak damat evine geri döndü!
Düğün takılarını alıp kaybolmuştu: Kaçak damat evine geri döndü!
14 yaşındaki Rojda nerede? 2 gündür aranan kayıp kız sırra kadem bastı
14 yaşındaki Rojda nerede? 2 gündür aranan kayıp kız sırra kadem bastı
Kütahya'da dehşet: Şizofreni hastası, yan odadaki yatalak hastanın gözlerini oydu!
Kütahya'da dehşet: Şizofreni hastası, yan odadaki yatalak hastanın gözlerini oydu!
Ayşe Tokyaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında! Ayşe Tokyaz neden öldürüldü, kim öldürdü?
Ayşe Tokyaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında! Ayşe Tokyaz neden öldürüldü, kim öldürdü?
FETÖ'nün dirilmesine geçit yok, Hakmar ve Tatbak'ın 895 şubesine kayyum atandı: 16 Temmuz gazete manşetleri
FETÖ'nün dirilmesine geçit yok, Hakmar ve Tatbak'ın 895 şubesine kayyum atandı: 16 Temmuz gazete manşetleri