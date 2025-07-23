Tartışırken annesini bıçakla ağır yaraladı! Sonra feryat etti, "Anne seni çok seviyorum, İstemeyerek oldu"

Samsun'da 20 yaşından bir genç kız, erkek arkadaşından ayrılmasını isteyen annesi ile tartışırken eline aldığı bıçakla onu ağır yaraladı...

Samsun'da 20 yaşından K.M. isimli genç kız, erkek arkadaşından ayrılmasını isteyen annesi G.M. (61) bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, G.M. adlı anne, kızı K.M.'ye erkek arkadaşının kendisini kullandığını ve ayrılması gerektiğini söyledi.

Anne-kız arasında tartışma çıktı.

"İSTEMEYEREK OLDU"

Tartışma sırasında annesini çeşitli yerlerinden bıçaklayan K.M., "Anne seni çok seviyorum. İstemeyerek oldu." diyerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans istedi.

Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne G.M. hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Sigara içenlere kötü haber: Cezalar kapıda, yeni dönem başlıyor!

"Pendik Belediyesi termosları usulsüz dağıttı, TÜGVA'ya ayrıcalık yaptı'' O, iddialara Başkan Ahmet Cin'den jet yanıt!

Haberin Devamı

Planları altüst eden açıklama: Ertuğrul Özkök’ün yalanı ortaya çıktı!