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Sigara içenlere kötü haber: Cezalar kapıda, yeni dönem başlıyor!

Sigara içenlere kötü haber: Cezalar kapıda, yeni dönem başlıyor! Sağlık Bakanlığı, kapalı alanda sigara kullanımına karşı yeni uygulama kararı aldı.

Sigara içenlere kötü haber: Cezalar kapıda, yeni dönem başlıyor!
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Sigara içenlere kötü haber: Cezalar kapıda, yeni dönem başlıyor!

Sigara içenlere kötü haber geldi. Sağlık Bakanlığı, kapalı alanda sigara kullanımına karşı yeni uygulama kararı aldı. Buna göre artık sadece işletmelere değil, sigara içen bireylere de ceza uygulanacak. Ekipler sahadaki denetimlerini sıklaştırırken; yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 1000’e yakın sigara bırakma polikliniğinin açılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, sigarayla mücadelede yeni bir aşamaya geçti. Kapalı alanda sigara kullanımına karşı yeni uygulama kararı alındı. Buna göre artık sadece işletmelere değil, sigara içen bireylere de ceza uygulanacak.

Sigara içenlere kötü haber: Cezalar kapıda, yeni dönem başlıyor!

Sağlık Bakanlığı, “Dumansız Türkiye” hedefinde yeni bir düzenlemeye gitti. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 2025 yılı içerisinde yapılan çapraz denetimlerde 4 bine yakın cezai işlem uygulandığını belirtti.

Sigara içen bireyler de cezalandırılacak

Denetimlerde artık sadece işletmeler değil, kapalı alanda sigara içen bireyler de cezalandırılacak.

Demirkol, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde, çevre illerden gelen ekiplerin desteğiyle denetimlerin artırıldığını kaydetti. 1000’e yakın ekip kapalı alanlarda pasif sigara maruziyetini önlemek için görev başında. Uygulamada, 4207 sayılı Tütün Kontrolü Kanunu çerçevesinde kurallara uymayanlara karşı idari yaptırımlar uygulanıyor.

Sigara içenlere kötü haber: Cezalar kapıda, yeni dönem başlıyor!

Sigara, puff ve benzeri ürünlere sıkı takip

Denetimler sadece klasik sigara ile sınırlı değil. Elektronik sigara, puff ve benzeri ürünlerin yasa dışı satışına karşı da kolluk kuvvetleriyle birlikte eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor. Bu ürünlerin tespiti halinde yasal işlem ve el koyma işlemleri uygulanacak.

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