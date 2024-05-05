Gözaltı morluklarına elveda deyin! Gözaltı morluklarını silgi gibi silen mucize yağ

Göz altlarında çeşitli nedenlerle oluşan morluklar birçok kişiyi rahatsız ediyor. İnsanlar sosyal medyada tatlı badem yağı kullanarak göz altı morluklarını azalttığını söylüyor. Bir hafta boyunca her gece uyumadan tatlı badem yağı uyguladığını söyleyen genç kadın, halkalarının neredeyse tamamının geçtiğini söylüyor. Uzmanlar, göz altı morluklarına karşı C vitamini serumu ve nemlendirici kullanmanın önemli olduğunu söylüyor. Gözler cildin en hassas bölgesi olduğu için serum kullanılmalıdır. Tatlı badem yağı da cilt bakımı için yaygın bir seçimdir.

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E vitamini, tatlı badem yağı ile uykusuzluk ve stres nedeniyle oluşan morlukları iyileştiriyor. Tatlı badem yağı şişkinliği de azaltır. Gözlerdeki şişkinliği gidermek için tatlı badem yağı iltihap giderme etkisine sahiptir. Göz altı morarmasını ve cilt yaşlanmasını önlemek için içilen suya bile dikkat edin. Güneş kremi kullanırken de dikkatli olun. Uzmanlara göre, güneşe çıkmıyorsanız bile güneş kremi kullanmalısınız. C vitamini kullanarak cildi daha aydınlık hale getirebilirsiniz. C vitamini yalnızca yüz için değil, boyun için de kullanılabilir.