İlaca para ödeyenler müjde! O ilaçlar için artık fark ödemeyeceksiniz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabı aracılığıyla geri ödeme listesine yeniden eklenen ilaçlarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, 79'u yerli üretim olan 81 ilaç tekrar geri ödeme listesine alınacak.

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Bir kanser ilacı, altı diyabet ilacı, on bir antibiyotik, dört epilepsi-migren, iki pulmoner hipertansiyon, yedi alerji ilacı ve bir obezite olmak üzere 81 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi.