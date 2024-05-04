THY kadın erkek personeller alacak! Asgari ücretin 3 katı maaş verilecek

Yeni iş ilanları THY tarafından yayınlandı. Dolgun maaş ile alımı yapılacak kadrolar var. Tüm detayları haberimizde görebilirsiniz. İş arayanlar, internette yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Türk Hava Yolları'nın son açıklamalarına göre kabin memuru alımı yapılacak.

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THY kadın erkek personel alımı

Başvuru için gerekli şartlar da açıklandı. En az lise mezunu olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kadınlarda 160-180 cm ve erkeklerde 170-190 cm boyunda olmak, mesleğe uygun boy kilo endeksine sahip olmak ve adli sicil ve arşiv kayıtlarının temiz olması gerekir. Alımlarla ilgili başvuru tarihleri yakında açıklanacak.