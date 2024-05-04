Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve kadrolar belli oldu

Sağlık Bakanlığı, 36 bin yeni sağlık çalışanı istihdam etmek için kapsamlı bir işe alım süreci başlatıyor. Bu kapsamda, ülke çapında sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için personel alımı gerçekleştirilecektir.

Daha önce olduğu gibi, Türk vatandaşları bu yıl Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kayıt koşullarına göre tercih yapmalıdır. Başvuru yapmak için özellikle TC vatandaşları veya yeşil kart sahipleri tercih edilmektedir. Yabancı adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 657 sayılı Kanun'un 4. maddesi ile 48. maddesinin A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde belirtilen genel şartların yanı sıra ilan edilecek özel şartların da adayların karşılandığından emin olunmalıdır.

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Güvenlik Soruşturmaları İle Arşiv Araştırması: Sağlık Bakanlığı'na 36 bin personel alımı için başvuru sahiplerinin 7315 sayılı Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturmaları Hakkında Kanun'a uygun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu, adayların kamu hizmetine uygunluğunun kapsamlı bir şekilde incelenmesine olanak tanır.

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı, personel alımı yapılması gereken sektör ve pozisyonların detaylı dağıtımını yapacak. Lise, üniversite veya lisans mezunu adayların her biri ayrı bir kategoride değerlendirilecektir. Yeni işe alım sırasında sistem, KPSS 2022/11 ve 2023/5 Öncelik Kılavuzu'na yerleştirilen adayları engelleyecektir.

Bu geniş çaplı personel alımının amacı, Türkiye'nin dört bir yanındaki tıbbi tesislerde çalışacak yeni çalışanlarla daha geniş bir tıbbi yelpazede tıbbi hizmet sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak. İşçi sayısının artması sağlık sisteminin daha verimli ve etkili olmasını sağlar.