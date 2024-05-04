Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve kadrolar belli oldu

Sağlık Bakanlığı, 6 bin sağlık personeli almaya hazırlanıyor. Başvuru koşulları, tarihleri ve branş dağılımına ilişkin ayrıntılı bilgiler halkın erişimine sunulacak.

YAYINLAMA
Google News
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve kadrolar belli oldu

Sağlık Bakanlığı, 36 bin yeni sağlık çalışanı istihdam etmek için kapsamlı bir işe alım süreci başlatıyor. Bu kapsamda, ülke çapında sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için personel alımı gerçekleştirilecektir.

Daha önce olduğu gibi, Türk vatandaşları bu yıl Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kayıt koşullarına göre tercih yapmalıdır. Başvuru yapmak için özellikle TC vatandaşları veya yeşil kart sahipleri tercih edilmektedir. Yabancı adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 657 sayılı Kanun'un 4. maddesi ile 48. maddesinin A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde belirtilen genel şartların yanı sıra ilan edilecek özel şartların da adayların karşılandığından emin olunmalıdır.

THY kadın erkek personeller alacak! Asgari ücretin 3 katı maaş verilecekTHY kadın erkek personeller alacak! Asgari ücretin 3 katı maaş verilecek

Beldeki yağlanmaları hemen yok edin! Beldeki Yağları Yok Etmenin Kolay YollarıBeldeki yağlanmaları hemen yok edin! Beldeki Yağları Yok Etmenin Kolay Yolları

Yaz geldi sıtma tehlikesi başladı! Sıtma nedir, Neden olur?Yaz geldi sıtma tehlikesi başladı! Sıtma nedir, Neden olur?

Güvenlik Soruşturmaları İle Arşiv Araştırması: Sağlık Bakanlığı'na 36 bin personel alımı için başvuru sahiplerinin 7315 sayılı Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturmaları Hakkında Kanun'a uygun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu, adayların kamu hizmetine uygunluğunun kapsamlı bir şekilde incelenmesine olanak tanır.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı, personel alımı yapılması gereken sektör ve pozisyonların detaylı dağıtımını yapacak. Lise, üniversite veya lisans mezunu adayların her biri ayrı bir kategoride değerlendirilecektir. Yeni işe alım sırasında sistem, KPSS 2022/11 ve 2023/5 Öncelik Kılavuzu'na yerleştirilen adayları engelleyecektir.

Bu geniş çaplı personel alımının amacı, Türkiye'nin dört bir yanındaki tıbbi tesislerde çalışacak yeni çalışanlarla daha geniş bir tıbbi yelpazede tıbbi hizmet sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak. İşçi sayısının artması sağlık sisteminin daha verimli ve etkili olmasını sağlar.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
THY kadın erkek personeller alacak! Asgari ücretin 3 katı maaş verilecek
THY kadın erkek personeller alacak! Asgari ücretin 3 katı maaş verilecek
Cem Garipoğlu’nun otopsisi ortaya çıktı! Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü?
Cem Garipoğlu’nun otopsisi ortaya çıktı! Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü?
İsrail ile ticaret tamamen durdu! Cumhurbaşkanı iş dünyasına seslendi: “Dik duracağız”…
İsrail ile ticaret tamamen durdu! Cumhurbaşkanı iş dünyasına seslendi: “Dik duracağız”…
Son dakika! Cuma namazı çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!
Son dakika! Cuma namazı çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!
Son Haberler
Türk futbolunda olaysız gün yok: Şampiyonluğa oynayan takım sahadan çekildi!
Türk futbolunda olaysız gün yok: Şampiyonluğa oynayan takım sahadan çekildi!
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve kadrolar belli oldu
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve kadrolar belli oldu
Beldeki yağlanmaları hemen yok edin! Beldeki Yağları Yok Etmenin Kolay Yolları
Beldeki yağlanmaları hemen yok edin! Beldeki Yağları Yok Etmenin Kolay Yolları
Yaz geldi sıtma tehlikesi başladı! Sıtma nedir, Neden olur?
Yaz geldi sıtma tehlikesi başladı! Sıtma nedir, Neden olur?
Son dakika! Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika! Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Bugün Burç yorumları nelerdir? 3 Mayıs 2024 Cuma güncel Burç yorumları, Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
Bugün Burç yorumları nelerdir? 3 Mayıs 2024 Cuma güncel Burç yorumları, Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
Çok Okunanlar
Cem Garipoğlu’nun otopsisi ortaya çıktı! Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü?
Cem Garipoğlu’nun otopsisi ortaya çıktı! Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü?
Beldeki yağlanmaları hemen yok edin! Beldeki Yağları Yok Etmenin Kolay Yolları
Beldeki yağlanmaları hemen yok edin! Beldeki Yağları Yok Etmenin Kolay Yolları
Maaşı yetmeyene tek seferlik nakit var! 16 bin TL ödenecek
Maaşı yetmeyene tek seferlik nakit var! 16 bin TL ödenecek
1400 TL ödemeyle kredin hazır! 150 bin TL kredi başvurusu
1400 TL ödemeyle kredin hazır! 150 bin TL kredi başvurusu
Son dakika! Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail ile tüm ticari ilişkilerin durdurulduğunu duyurdu
Son dakika! Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail ile tüm ticari ilişkilerin durdurulduğunu duyurdu
Erdoğan, Özel görüşmesinde nelerin konuşulduğu merak ediliyordu! Görüşmenin detayları belli oldu! İşte görüşmede konuşulanlar ve detayları
Erdoğan, Özel görüşmesinde nelerin konuşulduğu merak ediliyordu! Görüşmenin detayları belli oldu! İşte görüşmede konuşulanlar ve detayları
Yorumlananlar
AK partinin oy kaybetmesinin en önemli sebebi ne? Çok çarpıcı anket sonucu açıklandı!
AK partinin oy kaybetmesinin en önemli sebebi ne? Çok çarpıcı anket sonucu açıklandı!
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''