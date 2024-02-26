Göçükten sağ kurtarılan madencilerin hastanedeki ilk görüntüsü

Elazığ’ın Alacakaya-Palu ilçesi sınırındaki Kayaönü köyünde, faaliyet gösteren maden ocağında meydana gelen göçükte, yaralı çıkarılan işçilerden 2'si Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

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Göçükten sağ kurtarılan madencilerin hastanedeki ilk görüntüsü

Elazığ’ın Alacakaya-Palu ilçesi sınırındaki Kayaönü köyünde bulunan maden ocağında göçüğün altında kalan işçilerden 2'si Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da hastaneye giderek başhekimden bilgi aldı, daha sonra hastaları ziyaret ederek ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Göçükten sağ kurtarılan madencilerin hastanedeki ilk görüntüsü

Olay, sabah saatlerinde Alacakaya ilçesinde bulunan Bedri Aydın Madencilik’e ait krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi. Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, 2 işçi de UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı. Göçük altında kalan Yunus Aygün isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken, 3 işçiden 2’si Fethi Sekin Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Göçükten sağ kurtarılan madencilerin hastanedeki ilk görüntüsü

Belediye Başkanı Şerifoğulları’ndan hastalara ziyaret

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerfioğulları da Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçerek Başhekim Doç. Dr. Şüheda Kaya’dan bilgi aldı. Ardından Başkan Şerifoğulları ve beraberindekiler, yoğun bakımda tedavileri devam eden Zülfi Aydın ve Kaya Akşın’ı ve yakınlarını ziyaret etti. Daha sonra hastaların aileleriyle de görüşen Şerifoğulları, geçmiş olsun dileklerini iletti. Aileler de ziyaretlerinden ötürü Başkan Şerifoğulları'na teşekkür etti.

Göçükten sağ kurtarılan madencilerin hastanedeki ilk görüntüsü

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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