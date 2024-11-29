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Genel sağlık sigortası borçları silinecek! Devlet 2 milyon liralık borçtan vazgeçti

1 Ocak 2015 öncesine ait SGK prim borçları siliniyor. Yeni yasa teklifiyle katkı payları artırılırken, aile hekimi raporları ücretli hale getiriliyor.

Genel sağlık sigortası borçları silinecek! Devlet 2 milyon liralık borçtan vazgeçti
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1 Ocak 2015 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları, faiziyle birlikte tamamen silinecek. Bu düzenlemeyle devlet, toplamda 2 milyar TL değerindeki prim borcundan feragat etmiş olacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan kapsamlı değişiklikleri içeren yasa teklifi, Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi.

Katkı Payları Artırılıyor

28 maddeden oluşan yasa teklifiyle sağlık sisteminde dikkat çeken değişikliklere imza atıldı:

  • Hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payı, 2 TL’den 20 TL’ye çıkarılacak.
  • SGK, aile hekiminden sevk edilen hastalar için bu katılım payını %50 oranında azaltabilecek.
  • Cumhurbaşkanına, katkı payını 10 kata kadar artırma yetkisi verilecek.

Raporlar Ücretli Olacak

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Yeni düzenlemeyle, aile hekimlerinin mesai saatleri dışında ücret karşılığında hasta bakabilmesi sağlanacak. Ayrıca, ehliyet raporu gibi bazı sağlık raporları ücretli hale gelecek. Bu ücretlerden elde edilen gelir, döner sermayeye aktarılacak.

Sigorta Prim İndiriminde Değişiklik

  • Özel sektör işverenleri için SGK’ya ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim indirim oranı 5 puandan 4 puana düşürülecek.
  • İmalat sektöründe çalışanlar için 5 puanlık destek devam edecek.
  • Cumhurbaşkanı, bu desteğin süresini 2027 yılı sonuna kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

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Esnaf Ahilik Sandığı düzenlemesinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2028’e ertelendi.

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Sağlık
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