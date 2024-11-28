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Trabzon'da pistten çıkan uçak için karar! Pilotlar için hapis cezası isteniyor

Trabzon Havalimanı’nda balçığa saplanan uçak büyük bir faciadan dönerek denize 25 metre kala durdu. Yolcuların tahliyesiyle sonuçlanan kazanın ardından yürütülen 20 saatlik kurtarma operasyonu ve pilotlara açılan dava süreci gündemde.

Trabzon'da pistten çıkan uçak için karar! Pilotlar için hapis cezası isteniyor
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Trabzon Havalimanı'nda gerçekleşen uçak kazası, büyük bir faciadan dönüldüğünü ortaya koydu. İniş sırasında balçığa saplanan ve denize 25 metre kala duran uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat, ekiplerin hızlı müdahalesiyle tahliye edildi. Kaza sonrası havalimanı uçuş trafiğine kapatılırken, uçak için kapsamlı kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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20 Saatlik Kurtarma Operasyonu

100 kişilik bir ekip, iki vinç yardımıyla 20 saat süren zorlu bir çalışma gerçekleştirdi. Kazaya karışan uçak bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli bir bölgeye çekildi ve uzman ekipler tarafından incelendi. Uçak, hurdaya ayrılmasının ardından farklı bir amaçla kullanılarak Yomra ilçe sahilinde bir pide salonuna dönüştürüldü.

Pilotlara Dava Açıldı

Kaza sonrası Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, pilotlar Ender Bayraktar (68) ve İrfan Yavuz (52) hakkında taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan dava açıldı. Pilotlar 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Duruşmalarda sanık pilotların avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Kazanın ardından başlayan yargı süreci, hem havacılık güvenliği hem de kazanın sorumluluğu konusunda önemli bir gündem oluşturdu.

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