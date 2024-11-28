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Sosyal medya yasağı geliyor! 13 yaş altı için üzen haber

Türkiye, 13 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı hedefliyor. BTK’nın hazırladığı düzenleme, 5651 Sayılı Kanun’da değişiklik önerisi içeriyor. Dünya genelindeki benzer uygulamalarla çocukların dijital güvenliği ön planda tutuluyor.

Sosyal medya yasağı geliyor! 13 yaş altı için üzen haber
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Türkiye, çocukları sosyal medya platformlarının olası zararlı etkilerinden korumak için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya uygulamaları ve ağlarına erişimini yasaklamayı hedefleyen bir düzenleme hazırlıyor.

5651 Sayılı Kanun'da Değişiklik Önerisi
BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, bu yasağın yasal zemine oturtulması için 5651 Sayılı Kanun’da değişiklik yapılmasının planlandığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'na bilgi veren Gün, ortaokul çağındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören öneriler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bu düzenlemenin gerekçesi, çocukları dijital mecralarda karşılaşabilecekleri tehditlerden ve risklerden uzak tutmak.

Dünya Genelindeki Uygulamalar
Türkiye, bu konuda yalnız değil. Pek çok ülke, çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler alıyor:

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Çin: 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlı. Ayrıca, gece 22.00-06.00 arasında mobil cihazlara giriş yasak.

ABD: Bazı eyaletlerde 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklandı ve bu yasalar 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Fransa: 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya girebilmesi için ebeveyn izni gerekiyor.

Güney Kore: 16 yaş altındaki çocuklar için gece yarısından sabah 06.00’ya kadar çevrim içi oyun oynamak yasak.

İngiltere ve Rusya: 13 yaş altındaki çocukların çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlandırılmış durumda.

İtalya: 14 yaş altındaki çocukların cep telefonu sahibi olması ve 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya profili açması yasak.

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