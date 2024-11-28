Roblox ve Discord açılıyor mu? Bakandan son dakika açıklaması

Benzer şekilde, popüler iletişim platformu Discord için de erişim engeline yönelik itiraz süreci devam ediyor. Bakan Uraloğlu, Türkiye’de uygulanan yaptırımların platformlar üzerindeki etkisini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Erişim engeli kararları öncesinde bizi muhatap almıyorlardı. Ancak şimdi neleri çıkarmamız gerektiğini soran bir muhataplık oluştu. Amacımız dünyayı disipline etmek değil, sadece ülkemiz sınırları içinde istemediğimiz içeriklerin kaldırılmasını sağlamak.”

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Platformların Geleceği Ne Olacak?

Türkiye’de uygulanan erişim engelleri, platformların içerik politikalarını gözden geçirmelerine neden oluyor. Bakanlık, Roblox ve Discord gibi popüler platformlarla yürütülen görüşmelerin sonuçlarına göre, kullanıcıların tekrar bu hizmetlere erişim sağlayabileceğini belirtiyor. Roblox’un yeniden açılabilmesi için mahkeme kararlarının uygulanması bekleniyor.