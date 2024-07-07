Gelecek hafta çok kritik veriler geliyor: Fed ve enflasyon açıklaması…

Önümüzdeki hafta küresel piyasalar için yine önemli geçecek. Amerika’dan iki açıklama yapılması bekleniyor. ABD TÜFE verileri ve Fed Başkanı Powell'ın ifadesi, ekonomi politikası öne çıkanlar…

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Gelecek hafta çok kritik veriler geliyor: Fed ve enflasyon açıklaması…

Önemli ABD enflasyon verilerinin gelecek hafta yayınlanması, tüm piyasaları önemli ölçüde etkileyebilir. 11 Temmuz Perşembe günü ABD Çalışma Bakanlığı'nın Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) ve temel TÜFE verilerini yayınlaması bekleniyor.

Diğer yandan faiz artırımı planlarıyla Federal Rezerv'in gelecekteki duruşunu belirlemeye yardımcı olacağı için verileri yakından takip edecektir.

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Eşzamanlı olarak, ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin 12 Temmuz Cuma günü yayınlanması bekleniyor. Bu da ABD'deki mevcut enflasyonist baskılara ışık tutacak. Özellikle, hem bu TÜFE hem de ÜFE rakamları, Federal Rezerv'in politika oranı kararları için çok önemlidir.

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PEŞ PEŞE GELEN AMERİKA VERİLERİ

Son zamanlarda, Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasını hafifletmeden önce enflasyon eğilimlerine daha fazla güven gerektiğini belirtti. Küresel piyasalar ve dijital varlıklar bu yaklaşan ekonomik göstergelere dayanarak daha yüksek oynaklıkla karşı karşıya kalabileceği göz önüne alınıyor.

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FED BAŞKANI’NIN İFADESİ

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaklaşan ifadesine hazırlanıyor. Powell'ın para politikası ve ekonomik koşullar hakkındaki içgörüleri, piyasa duyarlılığını ve ticaret stratejilerini etkilemeleri muhtemel olduğu için yakından izlenecektir.

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Dijital varlıkların makroekonomik ipuçlarına karşı artan hassasiyet göstermesiyle çok önemli bir zamanda geliyor. Piyasa katılımcıları, Powell'ın açıklamalarının Bitcoin fiyatlarında ve daha geniş kripto para piyasasında önemli değişimlere yol açabileceğini tahmin ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 9 Temmuz'da Senato Bankacılık Komitesi'ne ifade vermesi planlanıyor.

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