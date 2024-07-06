Uzman ekonomist açıkladı: Rakam vererek dikkat edilmesi gerekeni söyledi…

Amerika’da haftanın son işlem gününde tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Bu açıklamanın ardından gümüş ve altın hareketlendi. Ons altın yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çok dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Amerika’daki veriler sadece dış piyasayı değil iç dinamikleri de etkiliyor. Doğrudan ya da dolaylı yoldan piyasa etkileniyor.

MEMİŞ’TEN YATIRIMCILARA UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya üzerinden bir değerlendirmede bulundu. Memiş şu açıklamayı yaptı;

“ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında 206 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 190 bin kişilik artış açıklanması yönündeydi.

Altın ve gümüş sert tepki vermedi. Yükseliş cılız kaldı. Haftaya bir tur daha aşağı yapar mı kapanışta belli olur. Altın, TDİ verisi sonrası yeni bir bant aralığa yerleşti. Takip edeceğim bant aralığı;

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2.350-2.400 $

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2.500-2.550 TL

İki şeye dikkat edin!

1- Küresel borsalardaki sert satışlara

2- İsrail-Lübnan gerilimine.

Gram altında Temmuz ayı itibari ile 2.550 lira direncini takip edeceğim. Ağustos-Eylül aylarında ise 2.700-3.000-3.500 aralığında yükseliş bekliyorum.”

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