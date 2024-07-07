Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon %15'i aştığı için memurlara da enflasyon farkı ödemesi yapılacak. Bu nedenle, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına ek olarak memurların temmuz zammı %19.31 oldu.

Temmuz zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 39.183 TL'ye yükselecek. Bu zam, memurların yaşam standartlarını iyileştirmek ve onlara ekonomik rahatlama sağlamak için yapılmıştır.

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Bu yıl da geçtiğimiz yıl temmuz ayında 8 bin 77 lira seyyanen zam uygulanacak. Memurların zamlı maaşlarına ek olarak verilen sabit bir tutar olan seyyanen zam, ocak ayında arttı. Temmuz zammının ardından seyyanen zammın da artması bekleniyor.

Kamu çalışanları için 2024 Temmuz zamlı maaşı önemli bir gelişme olarak görülüyor. Bu zamların, memurların ekonomik koşullara uyum sağlamalarına yardımcı olması bekleniyor. Memurların maaşları günlük zamlarla birlikte dikkatle artıyor.