Emekli için Temmuz’da yeni dönem başlıyor! Ek ödeme artışı ve zam ne kadar olacak?

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon emekli için maaşlarda önemli değişiklikler yaşanacak. Yeni maaş sistemi ve diğer detayları sizler için derledik.

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Emekli için Temmuz’da yeni dönem başlıyor! Ek ödeme artışı ve zam ne kadar olacak?

Kök aylıkları ve ek ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için %24.73 ve memur emeklileri için %19.31 olan zamlar nedeniyle artacaktır. Ek olarak, bu ay emeklilere yeni ek ödeme sınırları uygulanacak.

Yeni Ek Ödeme Sınırları: Emeklilere her ay verilen ek ödemenin oranı, kök aylığın değerine göre belirlenecek. Bu sınırlar, önceki ek ödeme uygulamalarının yerini alacak. 2024'ün ikinci yarısında, 8,513 TL'nin altındaki emeklilere %5 ve 8,513 TL'nin üzerindeki emeklilere %4 ek ödeme yapılacak.

Maaş Hesaplamaları: Yeni düzenlemelerle emeklilerin maaşları nasıl artacak? Örneğin, 15,000 TL kök aylığına sahip bir SSK veya Bağ-Kur emeklisi, %24.73 oranındaki zamla 18,709.50 TL alacak. Ek olarak, yeni kök aylığına göre hesaplanan emeklinin ek ödemesi artacaktır.

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Aylık 15.000 TL, ek %4 ödeme olan 600 TL ile toplam 15.600 TL.

Aylık kök 18,709Bu örnekler, emeklilere yapılan zamların ve ek ödemelerin nasıl hesaplandığını açıkça göstermektedir. 50 TL ek ödeme (% 4) ve 748.38 TL toplam ödeme 19,457.88 TL'dir. Yeni düzenlemeler, emeklilerin maddi güvenliklerini artırmaya yönelik önemli adımlar içerecektir.

Torba Yasa ile Gelen Diğer Düzenlemeler: Torba yasa, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini ilgilendiren bu değişikliklerin yanı sıra doğalgaz fatura desteği ve 3600 ek gösterge gibi konuları ele alıyor. Bu düzenlemelerin emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmesi bekleniyor.

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