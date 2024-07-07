Emekli için Temmuz’da yeni dönem başlıyor! Ek ödeme artışı ve zam ne kadar olacak?

Kök aylıkları ve ek ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için %24.73 ve memur emeklileri için %19.31 olan zamlar nedeniyle artacaktır. Ek olarak, bu ay emeklilere yeni ek ödeme sınırları uygulanacak.

Yeni Ek Ödeme Sınırları: Emeklilere her ay verilen ek ödemenin oranı, kök aylığın değerine göre belirlenecek. Bu sınırlar, önceki ek ödeme uygulamalarının yerini alacak. 2024'ün ikinci yarısında, 8,513 TL'nin altındaki emeklilere %5 ve 8,513 TL'nin üzerindeki emeklilere %4 ek ödeme yapılacak.

Maaş Hesaplamaları: Yeni düzenlemelerle emeklilerin maaşları nasıl artacak? Örneğin, 15,000 TL kök aylığına sahip bir SSK veya Bağ-Kur emeklisi, %24.73 oranındaki zamla 18,709.50 TL alacak. Ek olarak, yeni kök aylığına göre hesaplanan emeklinin ek ödemesi artacaktır.

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Aylık 15.000 TL, ek %4 ödeme olan 600 TL ile toplam 15.600 TL.

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Aylık kök 18,709Bu örnekler, emeklilere yapılan zamların ve ek ödemelerin nasıl hesaplandığını açıkça göstermektedir. 50 TL ek ödeme (% 4) ve 748.38 TL toplam ödeme 19,457.88 TL'dir. Yeni düzenlemeler, emeklilerin maddi güvenliklerini artırmaya yönelik önemli adımlar içerecektir.

Torba Yasa ile Gelen Diğer Düzenlemeler: Torba yasa, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini ilgilendiren bu değişikliklerin yanı sıra doğalgaz fatura desteği ve 3600 ek gösterge gibi konuları ele alıyor. Bu düzenlemelerin emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmesi bekleniyor.