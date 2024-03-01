Diyarbakır’da köpek dehşeti! Başıboş köpek bir günde 8 vatandaşa saldırarak ısırdı!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde vatandaşların kâbusu halinde gelen başıboş sokak köpekleri bu defa aynı gün içinde 8 vatandaşa saldırarak yaraladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Diyarbakır’da köpek dehşeti! Başıboş köpek bir günde 8 vatandaşa saldırarak ısırdı!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde başıboş sokak köpeği, aynı gün içerisinde 8 vatandaşı ısırdı. Köpeğin ısırdığı vatandaşlara hastanede ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.

Olay, 26 Şubat tarihinde saat 15.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Elazığ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüyleri dökülmüş bir sokak köpeği Forum AVM civarında R.Y. (41) isimli vatandaşı ısırdıktan sonra Elazığ istikametine doğru ilerledi. Aynı gün sokak köpeği tarafından A.A. (10), S.E.(48), R.A. (80), N.G. (71), E.D. (15), Z.E. (20) ve Mehmet Karcı (43) ısırılarak yaralandı. Kuduz şüphesi üzerine vatandaşlar, tedbir amaçlı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yaralı vatandaşlar, doktorların ilk müdahalesinin ardından hastanede kuduz ve tetanoz aşısı oldu.

Diyarbakır’da köpek dehşeti! Başı boş köpek bir günde 8 vatandaşa saldırarak ısırdı!


Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağındaki dükkanının önünde römork tamiri yaptığı esnada sokak köpeğinin kolundan ısırdığı Mehmet Karcı, kolundan ısırıldıktan sonra neye uğradığını şaşırdığını söyledi. Üç kat kazak giymesinden dolayı facianın eşiğinden döndüğünü dile getiren Karcı, “Kaynak işiyle uğraştığım esnada yoldan geçen bir sokak köpeği gelip iş yerimin önünde direkt sessiz sedasız kolumu ısırdı. Bu sırada ben de panikledim. Hava soğuk olduğu için Allah’tan üç kazak giymiştim. Kolumu kaldırmamla beraber köpek dişini geri çekti. Sonra bağırdım ve köpek korktu. Köpeğin halinden belliydi kuduz olduğu. Köpek koşarak da gitmedi, yavaş yavaş ilerledi. Ben de şoka girmiştim. Bir 20 dakika sonra üstümü değiştirip hastaneye gittim. Orada sağlık ekipleri tetanoz ve kuduz aşısı yaptı, kuduz aşısı kartı verildi. 3 günde bir hastaneye gidip aşı oluyorum. Toplam 4 haftalık bir aşı süreci var” dedi.

Diyarbakır’da köpek dehşeti! Başı boş köpek bir günde 8 vatandaşa saldırarak ısırdı!

“Aşı olmaya gittiğimde aynı köpek ısırma vakaları vardı”

Hastaneye gittiğinde 3 kişinin aynı köpek tarafından ısırıldığını öğrendiğini ifade eden Karcı, “Hastaneye gittiğim zaman 3 ayrı köpek ısırma vakası daha vardı. O esnada iki polis memuru da yanlarındaydı. Ben de 'Hayırdır ne oldu?' diye kendilerine sordum. Bana 3 arkadaşı ayrı noktada köpek ısırdığını söyledi. Beni de köpek ısırdığını söyleyince işlemlerimi yaptılar. O köpeğin Forum AVM’den başlayıp ilerleyerek vatandaşları ısırdığını söylediler. Hastanedeki 3 arkadaşın birinin baldırından, diğerinin sırt kısmından, diğer arkadaşın ise farklı bir yerinden ısırdığını gördüm” diye konuştu.

Diyarbakır’da köpek dehşeti! Başı boş köpek bir günde 8 vatandaşa saldırarak ısırdı!

“Dün aşı olmak için gittiğimde de aynı gün 8 ısırma vakası olduğunu öğrendim”

Tüyleri sarı ve dökülmüş bir köpeğin 8 kişiyi aynı gün ısırdığını belirten Karcı, şunları söyledi:
“Dün yine aşı olmak için hastaneye gittim. Oradaki sağlık ekipleri ayın 26’sında benimle birlikte 8 kişinin ısırıldığını bana söyledi. Aynı güzergahta bir köpeğin 8 ayrı kişiyi ısırması faciadır. Galiba benden sonra birkaç kişiyi de aynı köpek ısırmış."

Cımbız-2 Operasyonu'nda, 7 gözaltı! Kamu kurumunu tam 4 milyon 200 bin lira zarara uğrattılar!Cımbız-2 Operasyonu'nda, 7 gözaltı! Kamu kurumunu tam 4 milyon 200 bin lira zarara uğrattılar!

Ticaret bakanlığı düğmeye bastı! Ramazan öncesi marketler tek tek denetlenecekTicaret bakanlığı düğmeye bastı! Ramazan öncesi marketler tek tek denetlenecek

Devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var!Devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var!

Sağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmakSağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmak

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Arazi tartışması cinayetle bitti! Abisi ve yengesini kurşun yağmuruna tuttu!
Arazi tartışması cinayetle bitti! Abisi ve yengesini kurşun yağmuruna tuttu!
Cımbız-2 Operasyonu'nda, 7 gözaltı! Kamu kurumunu tam 4 milyon 200 bin lira zarara uğrattılar!
Cımbız-2 Operasyonu'nda, 7 gözaltı! Kamu kurumunu tam 4 milyon 200 bin lira zarara uğrattılar!
Ticaret bakanlığı düğmeye bastı! Ramazan öncesi marketler tek tek denetlenecek
Ticaret bakanlığı düğmeye bastı! Ramazan öncesi marketler tek tek denetlenecek
Devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var!
Devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var!
Son Haberler
Gazze'de insani dram dinmiyor! Son 24 saatte 193 can kaybı
Gazze'de insani dram dinmiyor! Son 24 saatte 193 can kaybı
Kreşte akıl almaz olay! Yaşıtı tarafından dakikalarca darp edilen çocuk, beyin sarsıntısı geçirdi!
Kreşte akıl almaz olay! Yaşıtı tarafından dakikalarca darp edilen çocuk, beyin sarsıntısı geçirdi!
Diyarbakır’da köpek dehşeti! Başıboş köpek bir günde 8 vatandaşa saldırarak ısırdı!
Diyarbakır’da köpek dehşeti! Başıboş köpek bir günde 8 vatandaşa saldırarak ısırdı!
Sağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmak
Sağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmak
Pompalı tüfekle karakola saldırı! O görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı!
Pompalı tüfekle karakola saldırı! O görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı!
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu... Eş zamanlı baskınlarla bir çete daha çökertildi!
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu... Eş zamanlı baskınlarla bir çete daha çökertildi!
Çok Okunanlar
Mart ayı burç yorumları! Hangi burç bu ay parayı bulacak
Mart ayı burç yorumları! Hangi burç bu ay parayı bulacak
Yargıtay’dan emsal karar! Bu karar, yurt dışında boşananları ilgilendiriyor!
Yargıtay’dan emsal karar! Bu karar, yurt dışında boşananları ilgilendiriyor!
NBL Games, Amerika pazarına açılıyor! Türk oyun yapımcıları ilki başardı
NBL Games, Amerika pazarına açılıyor! Türk oyun yapımcıları ilki başardı
Deposu dolu olmayanlar kârda! Motorine gece yarısı indirim geldi! İşte motorinin güncel fiyatı...
Deposu dolu olmayanlar kârda! Motorine gece yarısı indirim geldi! İşte motorinin güncel fiyatı...
Böyle kaza görülmedi! İki tırın arasında kalan otomobil adeta kağıt gibi ezildi!
Böyle kaza görülmedi! İki tırın arasında kalan otomobil adeta kağıt gibi ezildi!
İstanbul’da olaylı gece! Kendisine zorla içkisini ödettiren adama, mekan çıkışı silahla kurşun yağdırdı!
İstanbul’da olaylı gece! Kendisine zorla içkisini ödettiren adama, mekan çıkışı silahla kurşun yağdırdı!
Yorumlananlar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu