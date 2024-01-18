Bayrampaşa silah sesleriyle inledi! Kız arkadaşını uzun namlulu silahla 4 yerinden vurdu!

Bayrampaşa'da kız arkadaşının evine giden bir şahıs elindeki uzun numlulu silahla arkadaşına 4 kez ateş etti. Aldığı kurşunlarla ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

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Bayrampaşa silah sesleriyle inledi! Kız arkadaşını uzun namlulu silahla 4 yerinden vurdu!

Bayrampaşa'da bir kişi, kız arkadaşını uzun namlulu silahla vücudunun 4 yerinden vurarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan zanlı, polis ekiplerine verdiği ifadede sevgilisini yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.

Olay dün gece saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Nazlı Elmas (24), erkek arkadaşı Eliz K.'nin (25) çatı katındaki dairesine geldi. Eliz K. eline evde bulunan uzun namlulu silahı aldı. Eliz K.'nin elindeki uzun namlulu silah bir anda ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu çıkan 4 kurşun, genç kadının vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

Bayrampaşa silah sesleriyle inledi! Kız arkadaşını uzun namlulu silahla 4 yerinden vurdu!

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri, evde yaptıkları çalışmada olayda uzun namlulu silahı ele geçirdi. Eliz K. ise kısa sürede yakalandı.

Bayrampaşa silah sesleriyle inledi! Kız arkadaşını uzun namlulu silahla 4 yerinden vurdu!

ŞAKALAŞTIKLARI ESNADAN VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli Eliz K., ifadesinde kız arkadaşı Nazlı Elmas'ı şakalaştıkları sırada yanlışlıkla vurduğunu iddia etti. Eliz K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silah sesini duyan mahalle sakini Suriye Anar, "Ben evde oturduğum esnada silah sesi ve farklı sesler geldi. Bir süre sonra bir silah sesi daha geldi. Benim gördüklerim duyduklarım bundan ibaret" dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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