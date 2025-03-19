Gaziosmanpaşa belediyesi'nin etkinliğinde sahne çöktü: Yaralılar var...

Gaziosmanpaşa belediyesi'nin etkinliğinde sahne çöktü: Ramazan etkinliği yapılan sahne çöktü, 4 koro üyesi yaralandı...

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen Ramazan etkinliğinde, korkutucu anlar yaşandı. Belediye tarafından kurulan çadırdaki sahnenin çökmesi sonucu, 18 Mart anması için sahneye çıkan koro üyelerinden dört kişi yaralandı. Sahnenin çökme anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Etkinlik kapsamında 18 Mart anması için hazırlanan koro, sahneye çıktığı sırada beklenmedik bir olayla karşılaştı. Koro üyelerinin yer aldığı sahne, aniden çöktü ve üyeler yere düştü. Olay, çevredeki kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Koro üyelerinin düşüşü, izleyenleri şok ederken, büyük bir panik yaşandı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

Sahnenin çökmesinin ardından, bölgeye polis, itfaiye ve çok sayıda acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olayın hemen ardından koro üyelerinin durumunu değerlendirdi ve dört kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Etkinliklere Ara Verildi

Olayın ardından, etkinlikler geçici olarak durduruldu. Organizatörler, güvenlik önlemlerini alarak yeniden yapılanma sürecini başlattı. Etkinlik alanı tamamen güvenli hale getirilmeden etkinliklerin devam etmesi planlanmıyor. Olayın ardından etkinlik alanında büyük bir yoğunluk yaşandı.

Haberin Devamı

Sahnenin Çökme Nedeni Araştırılıyor

Olayın hemen ardından, sahnenin çökmesinin nedeni araştırılmaya başlandı. Belediye yetkilileri, olayı detaylı bir şekilde inceleyerek, bu tür kazaların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almayı taahhüt etti. Olayın teknik bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz kesinleşmiş değil.

Sahne Çöküşü Anı Canlı Olarak Kaydedildi

Gaziosmanpaşa'daki bu üzücü olay, etkinliklerin güvenli bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaralanan koro üyelerinin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın ardından güvenlik önlemleri üzerinde daha fazla titizlikle durulacağı ifade ediliyor.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler...

İBB'de yolsuzluk soruşturması: MHP lideri Bahçeli'den son dakika açıklama!

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber gözaltına alınan şüphelilerin tam listesi