İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber gözaltına alınan şüphelilerin tam listesi

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI

PKK/KCK terör örgütünün başta İstanbul olmak üzere metropol illerde etkinliklerinin arttırılması amacıyla Mart 2024 yerel seçimlerinde hayata geçirdiği kent uzlaşısı faaliyetiyle ilgili olarak terör örgütü yöneticilerinden Cemil Bayık ve Hüseyin Avareş ve Mustafa Karasu'nun söz konusu seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu tespit edildi.

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM ETME SUÇUNDAN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçundan gözaltı kararı verildiği belirtildi.