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İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber gözaltına alınan şüphelilerin tam listesi

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İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber gözaltına alınan şüphelilerin tam listesi
İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma kapsamında İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk suçlaması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber gözaltı kararı verilen şüphelilerin tam listesi.
İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber gözaltına alınan şüphelilerin tam listesi 1 18

SON DAKİKA... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber gözaltına alınan şüphelilerin tam listesi 2 28

ARALARINDA BİRÇOK MESLEKTEN 100 KİŞİ VAR

Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 100'e yakın gözaltı kararı verilen operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Öyle ki gözaltına alınan isimler arasında eski sanatçı Ercan Saatçi, işadamı Murat İlbak ve iki kardeşi ile işadamı Adem Soytekin, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Necati Özcan, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, işadamı Ali Gül, İşadamı Muhittin Palazoğlu, İşadamı Ahmet Palazoğlu da bulunuyor.

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber gözaltına alınan şüphelilerin tam listesi 3 38

MEDYA A.Ş'DEKİ İHALELER VE KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA KARARI VERİLDİ

Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 100'e yakın gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan 'kent uzlaşısı' ile ilgili olduğu kaydedildi.

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber gözaltına alınan şüphelilerin tam listesi 4 48

EKREM İMAMOĞLU İLE MURAT ONGUN GÖZALTINA ALINDI

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun sabah saatlerinde gözaltına alındı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun Sarıyer'de bulunan konutunun çevresinde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. İmamoğlu'nun konutunda arama yapıldı. Öte yandan gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık kontrolü için hastaneye götürülüyor.

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber gözaltına alınan şüphelilerin tam listesi 5 58

MEDYA A.Ş'DEN İHALE ALAN 21 ŞİRKET İNCELEMEYE ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin adrese teslim usulsüz ihaleleri sonrası geçtiğimiz haftalarda harekete geçmişti. Savcılık talimatıyla mali suçlar polisleri tarafından Medya AŞ'nin Şişli'deki merkezinde arama yapılmıştı. Şirketten ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edilmiş ve bilgisayarlara el konulmuştu.

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber gözaltına alınan şüphelilerin tam listesi 6 68

İŞTE EKREM İMAMOĞLU DAHİL 100 KİŞİYE 7 SUÇLAMA

Soruşturma kapsamında aralarında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 100 kişi, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütü üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap (kamusal görevi çıkar sağlamak, adam kayırma) suçlarından gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber gözaltına alınan şüphelilerin tam listesi 7 78

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI

PKK/KCK terör örgütünün başta İstanbul olmak üzere metropol illerde etkinliklerinin arttırılması amacıyla Mart 2024 yerel seçimlerinde hayata geçirdiği kent uzlaşısı faaliyetiyle ilgili olarak terör örgütü yöneticilerinden Cemil Bayık ve Hüseyin Avareş ve Mustafa Karasu'nun söz konusu seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu tespit edildi.

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM ETME SUÇUNDAN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçundan gözaltı kararı verildiği belirtildi.

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber gözaltına alınan şüphelilerin tam listesi 8 88

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

"Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Ali Gül, Zafer Gül, Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Can Akın Çağlar, Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istıranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı, Fatoş Pınar Türker."

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