Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler...

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinde yaptığı bildirim ile bir adet çocuk giyim ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti. Toplatma kararının yer aldığı bilgi notunda "Kullanılan kordon ve büzme ipleri standardının gereklerini karşılamamaktadır." ifadesi yer aldı.