Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler...

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünlerin listesi...
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor. İşte Bakanlığın yeni paylaştığı liste...
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu tespit etti.
İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.
İşte Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Listesine giren ürünler...
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinde yaptığı bildirim ile bir adet çocuk giyim ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti. Toplatma kararının yer aldığı bilgi notunda "Kullanılan kordon ve büzme ipleri standardının gereklerini karşılamamaktadır." ifadesi yer aldı.
Ticaret ve Tarım Bakanlıkları, sağlığı tehdit eden markaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Bu kez de bebek kıyafetlerini ele aldı.
Bakanlık, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken 4 ürün hakkında harekete geçti. Çocuk giyimi, bebek zıbını, kız çocuk takımı ve oyuncaklarda bulunan ciddi riskler nedeniyle satışları yasaklandı.
Baby Body markasına ait (0-3 yaş) bebek zıbınının boğulma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle yasaklandı. Bu ürünle ilgili de toplatma kararı alındı.
Hippıl Baby markalı yazlık kız çocuk takımı, dekoratif kordonunun uç kısmındaki 3 boyutlu süsleme ve uzun kordon nedeniyle yaralanma riskini artırıyor. Bu ürün de piyasadan toplatıldı ve satışı yasaklandı.
Özkaya Plastik markalı su tabancası, ambalaj kalınlığının güvenli sınırların altında olması nedeniyle çocuklar için boğulma riski oluşturuyor. Ürünle ilgili yasaklama ve toplatma kararı alındı.
Bakanlık kararın, "7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik Ve Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü piyasa denetimleri sonucunda, Diakakiç marka bir okul çantasında limit değerlerin üzerinde kurşun bulunduğu açıklandı.
Bakanlık, okul çantasının piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi.