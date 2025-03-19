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Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler...

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Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler...
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünlerin listesi...
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 1 125

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünlerin listesi...

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 2 225

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor. İşte Bakanlığın yeni paylaştığı liste...

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 3 325

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.

İşte Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Listesine giren ürünler...

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 4 425

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinde yaptığı bildirim ile bir adet çocuk giyim ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti. Toplatma kararının yer aldığı bilgi notunda "Kullanılan kordon ve büzme ipleri standardının gereklerini karşılamamaktadır." ifadesi yer aldı.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 5 525

Ticaret ve Tarım Bakanlıkları, sağlığı tehdit eden markaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Bu kez de bebek kıyafetlerini ele aldı.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 6 625

Bakanlık, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken 4 ürün hakkında harekete geçti. Çocuk giyimi, bebek zıbını, kız çocuk takımı ve oyuncaklarda bulunan ciddi riskler nedeniyle satışları yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 7 725

Baby Body markasına ait (0-3 yaş) bebek zıbınının boğulma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle yasaklandı. Bu ürünle ilgili de toplatma kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 8 825

Hippıl Baby markalı yazlık kız çocuk takımı, dekoratif kordonunun uç kısmındaki 3 boyutlu süsleme ve uzun kordon nedeniyle yaralanma riskini artırıyor. Bu ürün de piyasadan toplatıldı ve satışı yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 9 925

Özkaya Plastik markalı su tabancası, ambalaj kalınlığının güvenli sınırların altında olması nedeniyle çocuklar için boğulma riski oluşturuyor. Ürünle ilgili yasaklama ve toplatma kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 10 1025

Bakanlık kararın, "7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik Ve Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 11 1125

Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü piyasa denetimleri sonucunda, Diakakiç marka bir okul çantasında limit değerlerin üzerinde kurşun bulunduğu açıklandı.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 12 1225

Bakanlık, okul çantasının piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 13 1325
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 14 1425
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 15 1525
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 16 1625
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 17 1725
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 18 1825
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 19 1925
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 20 2025
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 21 2125
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 22 2225
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 23 2325
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 24 2425
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini yayımladı! İşte, 2025 çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler... 25 2525
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