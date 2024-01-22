Gaziantep'te feci olay! Talihsiz işçi pres makinesine sıkışarak can verdi!

Gaziantep'te 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda 3 gün önce 16-24 vardiyasında işe başlayan işçi Adem Tura, bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı.

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Gaziantep'te feci olay! Talihsiz işçi pres makinesine sıkışarak can verdi!

Gaziantep'te çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi, feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, üç gün önce Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada 16-24 vardiyasında çalışan işçi Adem Tura (32), bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı. Olayı fark eden fabrika çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, pres makinesine sıkışan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gaziantep'te feci olay! Talihsiz işçi pres makinesine sıkışarak can verdi!

İşçinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Adem Tura'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda önceki gün tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'te feci olay! Talihsiz işçi pres makinesine sıkışarak can verdi!

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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