Galatasaray borsanında lideri oldu! Spor kulüpleri borsada ne kadar kazandırdı?

Geçen ay Borsa İstanbul'da düşüş eğilimi görülürken, spor hisseleri de değer kaybetti. Geçen ay spor endeksi yüzde 9,9 düştü.



Ekim ayında, spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde bir yükselen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları, yatırımcısına kazandıran şirket oldu.



Galatasaray, Onvo Antalyaspor maçını 3-0 kazanarak Süper Lig tarihindeki en uzun 13 maçlık deplasman serisini kurdu. Yine de Trendyol Süper Lig'in onuncu haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen takım hala liderliğini sürdürüyor.



BEŞİKTAŞ HİSSELERİ DÜŞÜŞTE!



Geçen ay, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yatırımcısına %11,1, Fenerbahçe Futbol AŞ'ye %12,9 ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye %15,2 oranında kaybetti.



Trabzonspor taraftarları bu sezon hem ligde hem de Avrupa kupalarında hayal kırıklığı yaşadı. Karadeniz ekibi, Avrupa Kupaları'ndan erken elenerek grup aşamalarına katılamadı.

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BU YIL EN ÇOK GALATASARAY KAZANDIRDI

Yıl başından bu yana spor şirketlerinin hisselerinin performansına bakıldığında, Galatasaray yine ilk sırada yer aldı.

Galatasaray %12,5, Fenerbahçe %7,4 yatırımcısına kazandırırken, Trabzonspor %19,5 ve Beşiktaş %49,6 kaybetti.

Ekim ayında, halkın erişebileceği dört spor kulübü arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, 9 milyar 719 milyon 836 bin lira piyasa değeriyle kapandı.

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Galatasaray, 7 milyar 657 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Fenerbahçe'yi, Trabzonspor 7 milyar 200 milyon lira ve Beşiktaş 5 milyar 808 milyon lira ile izledi.