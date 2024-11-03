Doğalgaza zam var mı? Doğalgazda tarife değişiyor, tüketime göre fatura ödeyeceğiz

Doğalgaz için de devlet desteği ve faturalandırma sistemi değişiyor. Tüketim ve iklim etkisine göre faturalandırma yapılacak. Yeni sistemde doğalgaz tarifeleri, kışın daha sıcak olan Antalya ile kara kışın yaşandığı Erzurum arasında değişecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen yeni fiyatlandırma çalışmasının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Doğalgazın asgari tüketimine devlet tarafından sağlanan destek de devam edecek. Asgari tüketim limiti, kışın soğuk ve uzun olduğu yerlerde yüksek, diğer yerlerde düşük tutulacak. Limiti aşanlar tüketimini piyasa fiyatına göre ödeyecektir.

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Yıllık sıcaklık haritaları, tarife belirlemede kullanılacak. Tarife belirlenirken evde yaşayan kişi sayısı da önemli olacak. Kalabalık ailelerin yaşadığı konutlarda tek bir abonelik yerine çoklu abonelikler kullanılacak. Aile bildiriminde fazla nüfusa sahip konutlar limitlerden muaf olacak.

Yeni uygulamada doğalgaz sınırlamaları ve tarifeleri, okullar, dernekler, şehit yakınları ve gaziler gibi ibadethanelere uygulanmayacak.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şubat 2025'te doğalgazda kademeli fiyatlandırmaya geçeceklerini açıkladı.