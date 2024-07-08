Fransa’da sol parti kazandı: Parlementoda üstünlük değişti…

Fransız sol düşünce partisi, hükümeti yönetmek istediğini söyledi. Ancak Pazar günkü seçimin aşırı sağın iktidar arayışını engelledikten sonra müzakerelerin zor olacağını ve zaman alacağını kabul etti, ancak asılmış bir parlamento teslim etti.

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Şaşırtıcı bir sonuç olarak, Yeni Halk Cephesi (NFP) aşırı sol Fransa'da boyun eğmemiş partiden daha ılımlı Sosyalistlere ve Ekolojistlere kadar çeşitli partilerden oluşan bir küme - Ulusal Meclis'te 182 sandalye kazandı. Bu da onu en büyük grup haline getirdi, ancak mutlak çoğunluk için gereken 289'un altında kaldı.

FRANSA’DA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Başkan Emmanuel Macron'un geçen Pazar günü yapılan ilk turda kasvetli bir üçüncüye gerileyen merkezci Ensemble ittifakı, 163 sandalye kazanmak için güçlü bir toparlanma yaptı. İlk tur oylardan sonra lider olmasına rağmen, Marine Le Pen'in aşırı sağ Ulusal Ralli (RN) partisi ve müttefikleri 143 sandalye kazandı.

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RN'nin ilk turdaki güçlü gösterisi, Fransa'nın II. Dünya Savaşı'nın işbirlikçi Vichy rejiminden bu yana ilk aşırı sağ hükümetini seçmenin eşiğinde olabileceğine dair korkuları uyandırdı. Ancak Pazar günkü sonuçlar büyük bir üzüntü olarak geldi. Fransız seçmenlerin aşırı sağın iktidarı iktidara gelmesini önlemek için ezici arzusunu gösterdi. Sol parti;

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“Milletvekillerimiz, aşırı solun göç politikalarına ve diğer politikalarına karşı koyduğumuzdan emin olmak için yerlerini alacaklar. Herhangi bir koalisyona, uzlaşmaya girmeyeceğiz, Fransız halkının yanında olacağız.”

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