ABD Başkanı Biden: Seçim öncesinde istifa etmeyeceğini açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Demokratları Başkan adayı Joe Biden, Donald Trump'ı yenene kadar yarıştan istifa etmeyeceğini açıkça belirtti.

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JOE BİDEN SAVAŞINI VERİYOR

Başkan Joe Biden, Capitol Hill'deki Demokrat arkadaşlarına gönderdiği mektubun bir kopyasını paylaştı. Bu mektupta, 46. Amerika Birleşik Devletleri başkanı, parti üyelerinin Trump'ı yenmek için birleşik bir çaba gösterilmesini savundu.

İlk başta, basında yarıştan düştüğüne dair kendisiyle ilgili sayısız spekülasyonu kabul etti. Buna yanıt olarak, başkanlık yarışında kalmaya tamamen bağlı olduğunu belirtti. Biden'a göre, son on gün seçmenler, parti, seçilmiş yetkililer ve rütbeli üyelerle yapılan konuşmalarla dolu.

Tam olarak, bu konuşmalar büyük ölçüde Biden'ın kör olmadığını söylediği insanların endişeleri etrafında toplandı. Onlara cevabının yarıştan istifa etmek olacağını belirtti. Ancak, Kasım 2024 seçimlerinde Trump'ı yenecek en iyi kişi olduğuna inandığını söyledi.

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Daha önce yapılan Demokratlar adaylık toplantısına atıfta bulundu. Biden yaklaşık %87 aldı. Yani varsayımsal aday olarak büyük bir farkla lehine 14 milyon oy oldu. Bu nedenle, kararın Demokrat seçmenler tarafından verildiğini belirterek yarışta kalma kararını bu sonuca dayandırdı.

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Seçimi kazanma şansını vurgulamak için Biden, partisinin geçmişte kaydettiği başarıyı vurguladı. Buna iş yaratma, Amerika'nın imalat sektörünün yeniden canlandırılması, uygun fiyatlı sağlık hizmeti ve diğer temel olanakların sağlanması dahildir. Ekibinin sahip olduğu ekonomik vizyona güveniyor.

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