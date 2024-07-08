Grev resmen başladı: Güney Kore’de Samsung çalışanlarından iş bırakma eylemi…

Samsung'un en büyük işçi sendikası Güney Kore'de üç günlük grevine start verdi. The Korea Herald'ın raporlarına göre, sendika şu anda 36.570 üye güçlü ve Samsung Electronics'in işgücünün dörtte birini oluşturuyor. Bir gün daha yıllık izin, şirketin draconic bonus yapısında bir değişiklik ve genel olarak daha iyi ödeme talep ediyor.

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SAMSUNG’DA BEKLENMEDİK GREV

Yaklaşık 28.000 üyesi olan ve firmanın Güney Kore'deki işgücünün beşte birinden fazlasını oluşturan Ulusal Samsung Elektronik Birliği (NSEU), şirketin performansa dayalı ikramiye sistemini geliştirmesini ve işçilere fazladan bir gün yıllık izin vermesini talep ediyor.

Greve kaç işçinin katılacağı henüz belli değil. Zncak sendikanın anketi Pazartesi sabahı itibariyle bunu yapacaklarını söyleyen yaklaşık 8.100 üye buldu.

Üst düzey bir sendika lideri olan Lee Hyun-kuk, geçen hafta bir YouTube yayınında, işçilerin talepleri duyulmazsa üç günlük durdurma sona erdiğinde başka bir grev turu gerçekleşebileceğini söyledi.

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ÇİP ÜRETİMİNE ETKİSİ OLACAK MI?

Sendika, Pazartesi sabahı Samsung'un Seul'ün güneyindeki Hwaseong'daki genel merkezinin yakınında bir miting düzenlemeyi planlıyor. Ancak analistler, dünyanın en büyük bellek yonga üreticisindeki çoğu üretim otomatik olduğundan, grevin çip çıktısı üzerinde büyük bir etkisi olma olasılığının düşük olduğunu söylüyor.

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Geçen ay, sendika bu tür ilk endüstriyel eylemi olan yıllık izin kullanarak bir yürüyüş düzenledi. Ancak o sırada şirket üretim veya ticari faaliyet üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyledi.

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