Elon Musk’tan çarpıcı açıklama: Hükümetin bütçe riski nedeniyle iflasını öngörüyor

Elon Musk, artan ulusal borç ve faiz ödemelerinin federal bütçeyi giderek daha fazla zorladığını düşünüyor. Musk, kontrolsüz ABD hükümeti harcamalarının iflasa yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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Elon Musk’tan çarpıcı açıklama: Hükümetin bütçe riski nedeniyle iflasını öngörüyor

Yakın tarihli bir sosyal medya gönderisinde Elon Musk, ABD ekonomisiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Aşırı hükümet harcamalarının yakında Amerika'yı iflas ettirebileceğini öne sürdü. Musk'ın yorumları, ulusal borç üzerindeki faiz ödemelerinin şaşırtıcı yükünü vurgulayan ve şimdi savunma harcamalarını geride bırakan raporlar arasında geldi.

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AMERİKA'NIN BORCU SÜREKLİ ARTIYOR

Elon Musk'ın ABD mali sağlığı hakkındaki uyarısı endişe verici rakamlara dayanıyor. ABD federal hükümetinin bu mali yıl faiz ödemelerine 892 milyar dolar harcaması bekleniyor. Özellikle, bu harcama savunma bütçesini aşıyor ve Medicare tahsisleriyle aynı seviyede.

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CNN tarafından bildirildiği gibi, gelecek yılki faiz ödemelerinin 30 trilyon doları aşan bir ulusal borcu yönetme gerginliğini yansıtacak şekilde 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Bu arada, Kongre Bütçe Ofisi (CBO), ABD borcunun önümüzdeki on yıl içinde GSYİH'nın %122'sine ulaşacağını tahmin ederek korkunç bir tablo çizdi.

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2054 yılına kadar, bu federal bütçe rakamı GSYİH'nın %166'sına yükselebilir. Potansiyel olarak ekonomik büyümeyi boğabilir. Ekonomistler uzun zamandır yüksek ABD borcunun etkisini tartışıyorlar. Ancak fikir birliği, GSYİH'nın %150 ila %180'i civarındaki borç seviyelerinin ciddi ekonomik ve toplumsal maliyetlere yol açabileceğini öne sürüyor.

ELON MUSK, ABD'NİN İFLASI KONUSUNDA UYARDI

Tesla ve X’in CEO’su Musk, mali sorumluluk konusundaki söyleme dikkate değer bir ses katıyor. Kontrolsüz devlet harcamalarının ve artan borcun nihayetinde finansal çöküşe yol açacağını savunuyor. Bu duygu, ekonomistler ve politika yapıcılar arasında mevcut maliye politikalarının sürdürülebilirliği konusundaki daha geniş endişeleri yansıtıyor.

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