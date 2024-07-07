Google’ın yapay zekası iklim hedeflerini tehlikeye mi atıyor?

Arama motoru deviyle ilgili önemli bir veri ortaya çıkarıldı. Google'ın sera gazı emisyonları 2019'dan bu yana neredeyse %50 arttı. AI'nın suçlu olduğunu söylüyor.

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Google’ın yapay zekası iklim hedeflerini tehlikeye mi atıyor?

Google, iklim hedeflerinin o kadar gerisinde kalıyor ki, bazı açılardan geriye gidiyor. Şirketin bu hafta çıkan 2024 Çevre Raporunda Google, büyük ölçüde yapay zekadan gelen enerji talebi nedeniyle sera gazı emisyonlarının 2019'dan bu yana %48 arttığını kabul etmek zorunda kaldı.

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YAPAY ZEKA SERA GAZINI ETKİLİYOR

2030 yılına kadar net sıfır emisyon hedefleyen Silikon Vadisi teknoloji devi, emisyonlarındaki sıçramanın "öncelikle artan veri merkezi enerji tüketiminden kaynaklandığını" kabul etti. Sadece geçen yıl, dünya çapında çevrimiçi hizmetlerine güç veren Google'ın veri merkezleri, elektrik tüketiminde %17'lik bir büyüme gördü.

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Yapay zeka devrimi sadece emekleme dönemindeyken ve enerji talebinin artmaya devam etmesi beklenirken, Gemini AI sistemlerini güçlü bir şekilde teşvik eden ve uygulayan Google bile, hedefine gerçekçi bir şekilde ulaşmayı bekleyip bekleyemeyeceğini sorguluyor. Şirket raporunda, "AI'yı ürünlerimize daha da entegre ettikçe, emisyonları azaltmak zor olabilir" dedi.

Google, bu cephede mücadele eden tek şirketten uzak. Microsoft da geçen yıl yapay zekadan gelen enerji talebi nedeniyle emisyonlarda bir artış gördü. Daha fazla şirket yapay zeka ürünlerini büyüttükçe, enerji talebi de aynı şekilde artacaktır.

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