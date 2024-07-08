Hiç öyle bildiğiniz gibi değil! Cenk Tosun, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığını açıkladı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda'ya elenen A Milli Futbol Takımı, dün gece yurda döndü.

CENK TOSUN MEHMET BÜYÜK EKŞİNİN ELİNİ NEDEN SIKMADIĞINI AÇIKLADI

Ay-Yıldızlı takımın golcüsü Cenk Tosun, Milli Takım kampında futbolcularla tokalaşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini sıkmaması nedeniyle ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

"BİLİÇLİ BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Ekol TV'ye konuşan Cenk, "Başkanın elinin sıkmaman bilinçli bir şey miydi? O anda ne oldu?" sorusu üzerine şu yanıt verdi:

"BEN ÖYLE SAYGISIZ BİRİ DEĞİLİM"

"Bilinçli bir şey değildi. Başkanla ondan bir dakika önce bir sohbetim olmuştu. O yüzden bir dakika sonra yine el vermemek için ben arkadan dolandım. Yanlış anlaşıldı. Ben öyle bir saygısızlık yapmam kimseye."

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"BEŞİKTAŞTA KALMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü, "Beşiktaş ile devam edecek misin?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Ben turnuvanın tadını çıkardım. Şimdi ailemle tatilin tadını çıkaracağım. Ondan sonra kararımı vereceğim. Bildiğiniz gibi şu an boşta bir oyuncuyum. Tabi Beşiktaş'ta kalmak isterim ama şu an önce bir tatilimi düşüneceğim, ailemle tatile gideceğim."

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