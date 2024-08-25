Fitne girişimi bir kez daha boşa çıktı! Mehmet şimşek üzerinde yalan haberlerle ekonomiyi etkilemeye çalışıyorlar

Genel seçimlerin ardından devletin kasasının başına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında 1 yılda 10 defa spekülatif iddia ortaya atıldı. Tamamı yalan çıkan bu iddialar sonucu Türkiye ekonomisi hasar aldı. Spekülatörlerin Şimşek’i hedef almasıyla eşgüdümlü olarak gerçekleştirilen satışların her defasında borsada gerileme yaşandı.

CEMAL ENGİNYURT YİNE SAHNEDE

Son olarak Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un ortak olduğu “istifa” söylentisine benzer şayialar Erol Mütercimler, Turhan Bozkurt, Nuray Babacan, Mustafa Balbay ve fonlu medya tarafından da ortaya atılmıştı.

Kamuoyunda ve piyasalarda belirsizlik oluşturma gayesiyle üretilen yalanları Akşam gazetesi derledi. İşte tarih tarih Mehmet Şimşek üzerinden yürütülen algı operasyonları:

FİTNE GİRİŞİMİ BOŞA ÇIKTI

6 Ağustos 2023 tarihinde gazeteci Mustafa Balbay, Bakan Şimşek’in TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’yı arayarak "Gerçeği açıklayın, program yapamıyorum" dediğini öne sürdü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu haberin de yalan olduğunu açıkladı.

18 Ağustos 2023 tarihinde Şimşek’in istifa edeceği yönündeki iddialar tekrar gündeme geldi. Şimşek, sosyal medya üzerinden bu iddiayı "Yalan" diyerek boşa çıkardı. Buna rağmen borsa, bu söylentiler nedeniyle haftayı %3.24 değer kaybıyla kapattı.

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20 Eylül 2023 tarihinde bir gazetede, “Milyarlık arazi Şimşek'in dostuna” başlıklı haber yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu iddianın, Şimşek’in görevde olmadığı döneme ait olduğunu duyurdu.

19 Ocak 2024 tarihinde Şimşek, kamu harcamalarına sınırlama getirecek bir düzenlemenin yapılacağını açıkladı. Ancak bu açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler için Şimşek'ten bütçe esnekliği istediği şeklinde yorumlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu haberi yalanladı, borsa ise günün sonunda %0.24 değer kaybetti.

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SÜREKLİ AYNI SÖYLEM: İSTİFA...

23 Ocak 2024 tarihinde, Şimşek’in istifa edeceği yönündeki iddia yeniden gündeme geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu haberi de yalanlayarak, “Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz” açıklamasında bulundu. Ancak borsa gün sonunda %0.75 değer kaybetti.

1 Mart 2024 tarihinde, Bakan Şimşek’in IMF ile görüşmek istediği yönündeki iddialar yayımlandı. İletişim Başkanlığı bu iddiaları da yalanladı ve borsa haftayı %1 değer kaybıyla kapattı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gopinath ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 20 Nisan 2024'te bir araya geldi.

24 Mart 2024 tarihinde, spekülatörler, Şimşek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile devlet katkıları ve emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşadığını öne sürdü.

28 Mart 2024 tarihinde, Şimşek’in “1.5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor” şeklindeki ifadeleri olduğu iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiayı yalanladı.

16 Nisan 2024 tarihinde, tv100.com yazarı Fuat Uğur, Erdoğan ve Şimşek arasında bir kriz yaşandığını ve bunun küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldüğünü öne sürdü. Şimşek bu iddiayı da yalanladı. Borsa, bu gelişmenin ardından %1.16 değer kaybetti.

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19 Ağustos 2023 tarihinde, Erol Mütercimler tarafından ilk kez gündeme getirilen istifa iddiaları, iki gün sonra Turhan Bozkurt ve Nuray Babacan tarafından tekrarlandı. Ancak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaları hızla yalanladı.

21 Ağustos 2024 tarihinde Şimşek’in istifa edeceği yönündeki iddialar tekrar ortaya atıldı. Hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından bu iddialar yalanlandı. Borsa %0.78 değer kaybetti.

23 Ağustos 2024 tarihinde, resmi açıklamalara rağmen istifa iddialarının dozunun artırılması sonucu borsa %2.5 değer kaybetti. Şimşek, "İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil" açıklamasında bulundu. Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklama ise durumu netleştirdi.