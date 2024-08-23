Mehmet Şimşek'ten istifa açıklaması: İstifa etmedim, cumhurbaşkanımızın kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün bazı yayın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşan "istifa etti" iddialarını "istifa etmedim görevimin başındayım cumhurbaşkanımızın kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz" diyerek iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

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Mehmet Şimşek'ten istifa açıklaması: İstifa etmedim, cumhurbaşkanımızın kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz

Son dakika haberi: İstifa ettiği yönünde haberler çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan açıklama yaptı. "Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş" diyen Şimşek, istifa etmediğini ve dolaşıma koyulan senaryoların doğru olmadığını vurguladı.

"EKONOMİK İSTİKTRARVE REFERM PROGRAMIMIZ BAŞARIYLA SÜRÜYOR"

Ekonomi yönetiminin ekip ruhuyla çalıştığını belirten Şimşek, "Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'ten istifa açıklaması: İstifa etmedim, cumhurbaşkanımızın kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz

Şimşek, açıklamasına şöyle devam etti:

Cari açık daraldı, Merkez Bankası’nın rezervleri iyileşti, KKM’den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KUVVETLİ DESTEĞİNİ HER ZAMAN HİSSEDİYORUZ"

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizidir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.

Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.

Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz.

Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz.

Lütfen aldanmayın!"

"YALANI SİYASET MALZEMESİ OLARAK KULLANANLAR ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şimşek'in paylaşımını alıntılayarak açıklama yaptı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin daha önce söz konusu iddiayı yalanladığını hatırlatan Altun, "Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler" ifadelerini kullandı. Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler.

Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum.

Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi?

Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?"

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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