Filistin'e destek yürüyüşüne katılan vatandaş darp edildi!

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşü dönüşü, İsmail Aydemir isimli vatandaş Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı için "Siz Arap sevicisiniz" diyen bir kişi tarafından yumrukla saldırısına uğradı.

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Filistin'e destek yürüyüşüne katılan vatandaş darp edildi!

Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş, "Siz Arap sevicisiniz" diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı.

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e, karşıdan gelen bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı. Yumruklu saldırıda İsmail Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalıştı. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga son bulurken Aydemir, polis tarafından kontrol amacıyla Taksim İlkyardım Hastanesi’ne, daha sonra da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Saldırgan ise Kasımpaşa karakoluna götürüldü.

Filistin'e destek yürüyüşüne katılan vatandaş darp edildi!

"Burnumdan, ağzımdan kan geldi"

Saldırıya uğrayan 48 yaşındaki İsmail Aydemir, "Yürüyüşten geliyorum bayrak da elimde. Bana, 'sen Arap seviciliği yapıyorsun' diyor. Ben yürüyüşten geliyorum elhamdülillah Müslümanım. Türküm ben. Ben senden daha çok Türküm. Yumruğu vurdu beni yere devirdi. Burnumdan ağzımdan kan geldi. Ben Allah rızası için gittim oraya. Şikayetçiyim" dedi.

Filistin'e destek yürüyüşüne katılan vatandaş darp edildi!

"Kelime-i Tevhid bayrağı açtı diye 'Arap sevicisi' demiş"

Olayı gören Filiz Çağlayan isimli vatandaş ise şunları söyledi: "Servis bekliyordum. Tam arkamı döndüm adama yumruk attı. Hazmedemiyorlar. Kelime-i Tevhid bayrağı açtı diye 'Arap sevicisi' demiş. Döndüğümde adam yerdeydi ve yüzü kanlar içerisindeydi. Birileri polisi çağırdı ve polis saldırganı gözaltına aldı."

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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