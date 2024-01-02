Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı anlattı

Fon dolandırıcılığı davasının sanığı Seçil Erzan, ilk duruşmada savunmasını verdi. Erzan savunmasında, "Dolandırıldım, borçlu duruma düşen benim" dedi. En son dolandırılan isimlerden dolan Emre Belözoğlu ise sessizliğini bozma karar aldı.

20 Kasım'da yapılan ilk duruşma, 174 sayfalık bir tutanak oluşturdu. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Seçil Erzan için yazdığı savunmada bir savunma yaptı. Erzan, 2011 yılında bir yakını tarafından borsada verilen parayı toparladığı ve 2021'e kadar borcunun olmadığını iddia etti.

Erzan Neler Demişti?

Erzan, asıl mağdur kendisinin olduğunu belirtti. Dolandırıldım. Benim borcum var. İnsanlar şimdi mal mülk sahibi. Tabii ki anaparasının bir kısmını veya tamamını alamamış bireyler var. Ek olarak, haklılar. Bu çarkın sorumlusu kim? Ali'nin parasını Veli zorla benden aldıysa..."

EMRE BELÖZOĞLU: 'ERZAN İLE BİR KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜM' Sözcü, Emre Belözoğlu'nun fon dolandırıcılığı skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu. Belözoğlu, Seçil Erzan ile fon sürecinde sadece bir kez görüştüğünü belirtti. Dolandırıldığını öğrendikten sonra hukuki yollara başvurduğunu belirtti.

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Belözoğlu Şunları Aktardı:

Elimize geçen dekontların karşılığının bankada olmadığını öğrendiğimiz anda bize vaat edilen tarih gelmeden biz şikayetlerimizi savcılığa gönderdik. Yatırım sürecinde kendisiyle yüz yüze görüştüm ve telefonda üç ila dört kez konuştum. Bu yatırımı yapmadan önce kendisini tanımıştım. 10 gün içinde birçok şey değişti.

kaynak: mynet.com