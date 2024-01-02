Ne yaptın Hadise! 2023’ün son pozunu verdi, olay oldu

Hadise 2023'ün sonuna damga vurdu. O pozuna binlerce yorum geldi.

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Ne yaptın Hadise! 2023’ün son pozunu verdi, olay oldu

2023 yılında özel hayatıyla ve konserleriyle çok konuşulan Hadise, seneye veda ederken göğsünün yarısını açarak poz verdi.

Hadise, konserleri ve giysileriyle sürekli gündemde olan Hadise, bu sefer de 2023 yılına veda etmek için verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, aynanın önünde göğsünü sergilediği bir fotoğrafı paylaştı.

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Hadise, 14,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 2023 yılına veda ettiği bir video yayınladı. Videoda, konserlerinden görüntüler, ayna karşısında çılgın pozlar ve sevdikleriyle çektirdiği pozlar yer aldı. Hadise, videoda göğsünü açarak "Güldürdüğünle, ağlattığınla...Verdiklerinle, aldıklarınla... Bye 2023" notuyla dikkat çeken bir poz verdi. Şarkıcının paylaşımıyla ilgili olarak, "Beklediğimiz post buydu" ve "Tavrına ve bakışına hayranım" yorumları geldi.

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