Pazarda 3 adet sucuğu sattıkları fiyata bakın: Mide kanaması garantili!

İstanbul'da bir semt pazarında tekini 150 TL, üçünü ise 400 TL'den satan sucuk tezgahı, et fiyatlarının uçtuğu dönemde görenleri şaşkına çevirdi. Ucuz sucuk için gelen yorumlar dikkat çekti, ''Mide kanaması garantili...''

Pazardaki bu şüpheli ucuzluğun fotoğrafının altına "Mide kanaması garantili" şeklinde yorumlar yapıldı.

İstanbul'da bir semt pazarında tezgaha konulan sucukların satış fiyatı, hem alışverişe çıkan vatandaşları şaşkına çevirdi hem de sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Günümüz ekonomik koşullarında et fiyatları hızla artarken, pazardaki ucuzluk "Bu kadarı da imkansız" dedirtti.

3 ADEDİNİ 400 TL'YE SATIYORLAR

Pazarda tezgah açan bir esnafın etiketine yazdığı fiyatlar, alışveriş yapanların dikkatinden kaçmadı. Tezgâhtaki sucukların fiyat tarifesi şu şekilde listelendi:

1 Adet Sucuk: 150 TL

3 Adet Sucuk: 400 TL

Normal şartlarda kıymanın ve kırmızı etin kilogram fiyatı göz önünde bulundurulduğunda, işlenmiş bir et ürünü olan sucuk için belirlenen bu rakamlar tüketicilerde büyük bir şüphe uyandırdı. Fiyatı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"MİDE KANAMASI GARANTİLİ"

Pazar tezgahındaki bu sıra dışı fiyat tarifesi, bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan fotoğraf karesinin altına, ürünlerin sağlığa zararlı olabileceğine dair yüzlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, bu fiyata gerçek etten yapılmış sucuk satılmasının mümkün olmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi. Gönderinin altında en çok dikkat çeken ve öne çıkan yorum ise "Mide kanaması garantili" ifadesi oldu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin güncel borcu bakın ne kadar çıktı: Saran'dan ilk açıklama geldi!

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önemli uyarı!

Altın yatırımcısını hüsrana uğrattı: Altın daha da düşecek mi?