Evde bakım parasında şartlar değişti! Evde bakım parası almak için ne kadar gelir

Devlet tarafından yapılan yardımlar çeşitli kalemlerle tanımlanabilir. Kişinin bakıma muhtaç olması, belirli bir gelire sahip olmaması ya da çeşitli nedenlerle maddi yardıma ihtiyacı olması durumunda devlet tarafından sağlanan yardımlardan yararlanması mümkündür. Ev bakım parası, devlet tarafından sağlanan bu yardımlardan biridir. İhtiyaç sahiplerine düzenli olarak ödenen evde bakım parası, kişilerin belirli şartları yerine getirmesi halinde hesaplarına yatırılmaktadır. Bu yazımızda, özel bakıma muhtaç olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olan bu destek ödemesinin şartlarını ve kimlere verildiğini anlatıyoruz.

Ev bakım parası almak için gerekenler

Devlet tarafından verilen nakdi yardım, belirli şartları karşılayan kişilere verilmektedir. Bu ödemeler, çeşitli kalemlerde gerçekleştirildiğinde, devlet tarafından belirlenen belirli şartlara tabidir.

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Evde bakım parası alabilmek için bakıma muhtaç olan kişinin on sekiz yaşından büyük olması ve engelli raporunda "ağır engelli" ifadesinin bulunması gerekir. Ayrıca, ilgili engelli raporunun tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınması gerekir. Engelli kişinin hane içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekir ve engellinin bakımını üstlenen kişiye evde bakım maaşı verilir. Bu kişi engellinin birinci dereceden yakını olmalıdır.

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Evde bakım parası başvurusu

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren ağır engelli bir bireye bakmakla yükümlü olan birinci derece yakını, evde bakım desteğinden yararlanabilir. Şartları karşılayan bazı kişiler, bu ödenek için nereye başvurmaları gerektiğini bilmiyor. Engelli bireyin kayıtlı olduğu il ya da ilçedeki Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, evde bakım parası başvurularını kabul eder. Bunun yanı sıra, kişiler evde bakım parası için yine e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilir.

Evde bakım parasına başvurmak isteyen kişiler çeşitli belgeleri getirmelidir. İlgili kuruma sunulacak olan belgeler aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi, engelli bireyin sahip olduğu rapor, bakmakla yükümlü bireylerin gelir beyanı, engelli bireyin vasisinin raporu, nüfus cüzdanı sureti, aile nüfus kaydı ve ikametgah

Evde bakım maaşı ödemeleri her yıl yenilenir. Evde bakım maaşı, asgari ücret zammına göre belirlenen devlet destek ödemelerinden biridir ve 2024 yılına kadar yüzde 49,25 oranında artırılmıştır. 2024 yılında evde bakım maaşı tutarı 5,098 liradan 7,608 liraya yükseltilmiştir.